السبت 20 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية: تواجد ميداني لرؤساء الأحياء لمتابعة الطقس السيئ

تكثيف اعمال شفط مياه
تكثيف اعمال شفط مياه الامطار بالإسكندرية

كثفت الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة الإسكندرية، أعمالها في الشوارع والميادين للتعامل مع موجة الطقس السيئ، في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتواجد الميداني على مدار اليوم للتعامل مع أي حالات طارئة للتدخل الفوري ، والتنسيق الكامل بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركات الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية.

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وتنفيذا لتكليفات المحافظ تواجد رؤساء الأحياء فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه ، وتمركزت سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات وتم سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

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وأهابت محافظة الإسكندرية‏المواطنين بتوخي الحذر والابتعاد عن أي أشجار  أو لافتات إعلانات، وأعمدة إنارة، وخطوط الضغط العالى،  ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر ، و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات، والحفاظ على مسافة أمان ‏للحفاظ على سلامة الجميع.

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وأعلنت محافظة الإسكندرية عدة محاذير على المواطنين اتباعها للحفاظ على سلامتهم :

• تقليل التحرك بالسيارات  للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

• تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

•  عدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة .

•  عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق .

•  عدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

•  عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار .  

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•  عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار .
واوضحت ان ارقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة  لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية :

-غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو علي أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136 ) من أي محمول.

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-الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175

-الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.

الأجهزة التنفيذية الإسكندرية الطقس السيء التواجد الميداني محاذير مياه الأمطار

رئيس التحرير

وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

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