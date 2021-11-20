30 قتيلًا أو مفقودًا على الأقل فى فيضانات بجنوب الهند

لقي ثلاثون شخصا على الأقل حتفهم أو فقدوا في فيضانات جنوب الهند، حسب وسائل الإعلام التي تحدثت عن سيول جرفت ثلاث حافلات.

وانتشل عمال الإنقاذ عشرات الجثث بعدما جرفت المياه ثلاث حافلات في ولاية أندرا براديش الساحلية الجمعة.

وما زال 18 شخصا على الأقل في عداد المفقودين بحسب الموقع الإخباري "نيوز مينوت".

ويقول خبراء إن الظروف المناخية القاسية التي تزداد صعوبة توقعها في جنوب آسيا في السنوات الأخيرة ناتجة عن تغير المناخ وتفاقمت بسبب انحسار الغابات وبناء السدود والتوسع العمراني.

ولقي عشرات حتفهم منذ أكتوبر في الهند في فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن هطول أمطار غزيرة.

وأعلن خبراء الأرصاد الجوية عن هطول أمطار غزيرة السبت في عدد من مناطق جنوب البلاد.

ولقي 42 شخصا على الأقل حتفهم الشهر الماضي في أمطار غزيرة ضربت ولاية كيرالا.

ومنعت سلطات الولاية الجمعة زيارة معبد ساباريمالا، أحد أقدس الأضرحة الهندوسية، بسبب هطول أمطار غزيرة.

ومنذ الأسبوع الماضي، يزور مئات الهندوس المعبد يوميا في إطار رحلة حج سنوية تستمر شهرين.

وذكرت صحيفة هندوستان تايمز السبت أن ارتفاع منسوب مياه نهر بامبا المقدس أجبر السلطات على منع المصلين من التوجه إليه ليوم واحد.

وقد أكدت صحيفة «أنديا توداي» الهندية، أن مدينة تشيناي الهندية سجلت أكبر هطول للأمطار منذ عام 2015 حتى مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة في أجزاء من المدينة وضواحيها طوال الليل.

وأضافت أن الحياة الطبيعية للمواطنين تأثرت بصورة كبيرة حيث غمرت المياه الشوارع، وفي الوقت نفسه أصدرت السلطات إنذارًا أوليًا للفيضانات.

وأشارت إلى أن المدينة شهدت سقوط 14 سم من الأمطار في الساعات العشر الماضية، ويناقش مسئولو الهيئة المدنية، ما إذا كان ينبغي إطلاق المياه ناحية بحيرة شيمباراباكام.

وتابعت أن عمليات الإجلاء جارية في منطقة آنا ناجار، وخاصة في ساتيا ناجار، ويقوم مسئولو الهيئة المدنية في منطقة كولاتور بتفتيش هذه المناطق.