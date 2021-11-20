بولندا تنجح فى إبعاد مهاجرين لدى محاولتهم اختراق حدودها مع بيلاروس

أعلن مسئولو الحدود البولندية اليوم السبت عن أن العديد من المجموعات الضخمة من المهاجرين، التي كانت تحاول اختراق الحدود بين بيلاروس وبولندا، تم إبعادها بنجاح.

ووقعت تلك المحاولات، مساء أمس الجمعة، بالقرب من بلدة "دوبيتشي سيركوين" البولندية.

وجاء في بيان صادر عن المسئولين البولنديين أن "الأجانب كانوا عدوانيين. لقد ألقوا الحجارة والألعاب النارية واستخدموا الغاز المسيل للدموع".

وسجل المسئولون البولنديون إجمالي 195 محاولة لعبور الحدود بشكل غير قانوني.

وتحدث مسئولون بولنديون أيضا عن العديد من عمليات اعتقال متعددة لمهربي بشر، بما في ذلك أربعة بولنديين وأوكرانيان وألمانيان وشخص أذربيجاني وآخر جورجي .

وكان الأشخاص الذين تم القبض عليهم يحاولون مساعدة مجموعة تضم 34 مهاجرا على عبور الحدود.

كانت التوترات قد تصاعدت على الحدود، منذ أسابيع ، الآن، بسبب تكدس المهاجرين، عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي والقيام بالعديد من المحاولات لدخول دول التكتل .

ويواجه الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو تهمة تشجيع آلاف الأشخاص من الدول التي مزقتها الحرب على القدوم إلى بيلاروس مع وعد بالحياة في أوروبا.

ويزعم الاتحاد الأوروبي أنه أرسلهم باتجاه الجناح الشرقي للكتلة انتقاما من العقوبات المفروضة على نظامه.

وحذر رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، من أن أوروبا ستواجه تدفق "ملايين" المهاجرين، إذا ظلت السياسات على الحدود ضعيفة.

وقال مورافيتسكي في مقابلة أجراها مع صحيفة "بيلد" الألمانية، إنه لا يستبعد خطر الحرب، في ضوء التطورات على الحدود البولندية البيلاروسية.

وأوضح مورافيتسكي لصحيفة "بيلد" أنه: "إذا لم نتمكن من إبعاد آلاف المهاجرين الآن، فسوف يأتي قريبًا مئات الآلاف، بل الملايين، إلى أوروبا".

وقال: "إذا لم نقم بحماية حدودنا في أوروبا، والدفاع عنها بصورة حاسمة، فهناك مئات الملايين من إفريقيا أو الشرق الأوسط، الذين سيحاولون القدوم إلى أوروبا، ولا سيما إلى ألمانيا".