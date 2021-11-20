السبت 20 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عاكس خطيبته.. ضبط سائق «توك توك» أشعل النيران في شاب بالبساتين

ضبط سائق
ضبط سائق

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم السبت، من إلقاء القبض على سائق مركبة "توك توك"، متهم بإضرام النيران في شخص بإستخدام البنزين خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب معاكسة المجني عليه لـ خطيبة المتهم بالبساتين.

وتبين أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من الأهالى بوجود مشاجرة وإصابة أحد الأشخاص بحروق بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص، تبين حدوث مشادة كلامية بين شخصين "أحدهما مصاب بحروق بأماكن متفرقة وتم نقله للمستشفى" ، بسبب سابقة قيام المصاب بمعاكسة خطيبة الآخر، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بجلب كمية من البنزين من مركبة "التوك توك" قيادته وسكبها على المجنى عليه وأضرم النيران باستخدام ولاعة ما أدى لحدوث ما به من إصابات، عقب تقنين الإجراءات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية امن القاهرة النيران بنزين خطيب أمن مديرية أمن قسم شرطة مشادة كلامية اجهزة الامن

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