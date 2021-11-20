السبت 20 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

طوكيو: 16 حالة إصابة جديدة بكورونا

طوكيو
طوكيو

سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو، اليوم السبت ، 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بدون تغيير عما تم تسجيله أمس الجمعة وبانخفاض ثماني حالات، عما تم تسجيله السبت الماضي.


ويبلغ عدد المصابين، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب إصابتهم بأعراض شديدة في طوكيو، تسعة أشخاص، بدون تغيير ، مقارنة بأمس الجمعة، بحسب مسؤولي قطاع الصحة، أما على مستوى البلاد، فيبلغ الرقم 62 حالة، بانخفاض 14 حالة، مقارنة بأمس الجمعة.


كانت لجنة من مستشاري وزارة الصحة اليابانية قد أوصت  بتوفير جرعات ثالثة معززة من لقاحات كوفيد19- للجميع في البلاد لمن تلقى بالفعل جرعتين من اللقاحات.


وتنص الخطة على حصول الأشخاص على الجرعة المعززة بعد ثمانية أشهر من جرعتهم الثانية. 

وقررت الوزارة بالفعل توفير الجرعات المعززة لبعض الفئات على الأقل ، ومن المقرر حصول العاملين في مجال الرعاية الصحية على جرعتهم الثالثة بحلول ديسمبر.

طوكيو حكومة العاصمة اليابانية كورونا الصحة لقاحات

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