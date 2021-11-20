السبت 20 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهمين بتعاطي المخدرات داخل «توك توك»

حبس متهمين
حبس متهمين

جدد قاضِ المعارضات بمحكمة جنح حلوان، اليوم السبت، تجديد حبس شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيق، بعدما ظهرا فى مقطع فيديو يتعاطيا موادًا مخدرة داخل مركبة "توك توك".

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً قيام شخصين يستقلان مركبة "توك توك"، أثناء تعاطيهما المواد المخدرة بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة.

بالفحص تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها (سائقى "توك توك" - مقيمان بدائرة القسم)، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما مركبة "التوك توك" المشار إليها، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وحيازتهما لمخدر الحشيش المضبوط بحوزتهما بقصد التعاطي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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