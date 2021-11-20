«كهرباء مصر».. الطريق إلى الخدمات الذكية بالتحول الرقمي

أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن الخدمات الذكية التي تسعي إلي توفيرها الشركة لتقديم خدمة مميزة وعالية الجودة للمواطنين، تأتي على رأس قائمة أولوياتها، من خلال التطوير الدائم والمستمر بكافة قطاعات الشركة، وذلك من خلال قنوات متعددة مثل مراكز الخدمة والخط الساخن 121 والمنصة الموحدة لتقديم خدمات الكهرباء الذكية.

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر في تقريرها السنوي الأخير 2021، أن هناك عدد من الخدمات الذكية التي تم إدخالها على قطاع الكهرباء من أجل تقديم خدمات متميزة للمواطنين ومنها:

المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الذكية

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر أنه اعتبارًا من الأول من يوليو 2020 تم إطلاق المنصة الموحدة لتقديم الخدمات الإلكترونية وتم البدء بتقديم خدمة تحويل الممارسات إلي عدادات كودية. موضحة أنه بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة علي المنصة لتركيب العدادات الكودية في حدود مليون طلب والتي تمثل 2.3 مليون وحدة تقريبًا حتى تاريخه.

وأكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر أنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتاحة باقي خدمات قطاع الكهرباء من خلال المنصة الإلكترونية، مشيرة إلي تلقي البلاغات الفنية والشكاوي التجارية من خلال المنصة الإلكترونية، ويتم اتخاذ الربط الكامل بين المنصة الإلكترونية وخدمة تلقي البلاغات الفنية والشكاوي التجارية من خلال الرقم الموحد 121.

منظمة الإتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم الموحد 121 لتلقي الشكاوي

أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر أنه منذ تاريخ التعاقد وحتي نهاية العام المالي 2020 بلغ عدد المكالمات التي تم استقابلها حوالي 10 مليون مكالمة،وبلغ متوسط نسبة الاستجابة للبلاغات الفنية 99.9% والبلاغات التجاراية 99.8%.

خدمة تطبيق واصل لذوي الإعاقة السمعية وصعوبات التخاطب

لفتت الشركة القابضة لكهرباء مصر إلي أنه في يوليو 2020 تم توقيع إتفاقية التعاون بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير خدمات وزارة الكهرباء للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تهدف إلي الإتاحة التكنولوجية لبوابة الشركة القابضة لكهرباء مصر من خلال تطبيقات رقمية وأدوات تكنولوجية لتقديم الخدمات والإستفسارات والشكاوي بلغة الإشارة ليستفيد منها تطبيق "واصل" وتحويلها إلي شركات التوزيع المسؤولة والتي تعمل بدروها علي سرعة الحل.

تطبيق المحمول لتقديم الخدمات الذكية

أشارت الشركة القابضة لكهرباء مصر إلي انه في إبريل 2020 تم إطلاق المشروع بنجاح من خلال عدة تطبيقات لسشحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال أجهزة المحمول باستخدام خاصية NFC وهي: تطبيق (سهل-الكهرباء خالص-MY FAWRY)، مؤكدة أنه بلغ عدد المشتركين في هذه الخدمة حوالي 21 ألف مشترك.

العدادات الذكية

أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر أنه في مايو 2017 تم توقيع عقد لتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة القياس المتقدمة للبنية التحتية لعدد 250 ألف عداد ذكى كمشروع تجريبي في نطاق ست شركات(شمال القاهرة - جنوب القاهرة - الإسكندرية - القناة - جنوب الدلتا - مصر الوسطى).

مؤكدة القابضة لكهرباء مصر أنه تم تركيب حوالي 200 ألف عداد حتي تاريخه وجاري تشغيل المنظومة من مركز البيانات الرئيسى ومراكز البيانات بشركات التوزيع، وتم إصدار فواتير فعلية في بعض الشركات.

تأمين البنية التحتية

وأشارت الشركة القابضة لكهرباء مصر أنه في مارس 2016 تم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة ومجلس الدفاع الوطني لتطوير نظم المعلومات وتأمين سرية البيانات في مجالات العدادات الذكية وتطبيقاتها بشركات توزيع الكهرباء.

وبنهاية يوليو 2019 تم الانتهاء من المرحلة الأولي من مشروع تأمين البنية التحتية والمتضمنة مراقبة وتحليل الأنشطة على الشبكات والخوادم وأجهزة الحواسب وقواعد البيانات، والبحث عن أي نشاط يشير إلي اختراق أمني لشركات التوزيع.

كما تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل غرفة مركز عمليات الأمن السيبراني SOC لمراقبة وتحليل البيانات الخاصة بشركات توزيع الكهرباء التابعة من خلال برامح متخصصة.

العدادات مسبقة الدفع

أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر أنه تم بدء التوسع في إستخدام هذا النوع من العدادات منذ عام 2011 وتم تعميمها في عام 2014 حيث تم تركيب حوالي 9.9 مليون عداد حتي أغسطس 2020، وتهدف العدادات مسبوقة الدفع إلي:

تحقيق سيولة مالية لشركات الكهرباء نتيجة الدفع المسبق بقيمة الشحن.

تلافي المشاكل مع بعض المستهلكين مثل تقدير كمية الاستهلاك وإرتفاع قيمة بعض الفواتير، بالإضافة إلي توفير الأمان للمشترك لعدم الإحتياج لدخول أي شخص لمنزل المشترك.

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر أنه خلال عام 2019-2020 تم الانتهاء من تركيب 1.2 مليون عداد ومن المستهدف تركيب 3 مليون عداد خلال 2021.

التحول الرقمي

تؤكد الشركة القابضة لكهرباء مصر أن قطاع الكهرباء في مصر ممثلًا في الشركة القابضة وشركة القناة لتوزيع الكهرباء بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات قاموا بتنفيذ مشروع تجريبي لتوحيد قواعد بيانات المشتركين وربطها مكانيًا بمحافظة بورسعيد وربطها بقواعد بيانات الدولة كما تم ربط مشتركين السويس وجاري ربط مشتركين الإسماعيلية وجنوب سيناء والأقصر.

كما تؤكد علي العمل لإنهاء إجراءات تجهيز تطبيق ربط محافظات "أسوان – سوهاج - قنا- أسيوط – المنيا - بني سويف – الفيوم – القاهرة " وجاري تعميم المشروع علي باقي محافظات الجمهورية بالتعاون مع شركات التوزيع التابعة.

إنشاء وتطوير محكمات شركات التوزيع

كشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن قيامها بتطوير شبكات التوزيع وذلك لرفع مستوى الأداء وتحسين جودة التغذية الكهربائية وذلك عن طريق إنشاء وتطوير عدد من مراكز التحكم والتي من فوائد تطويرها:

تشغيل المهمات والمعدات بالشكل الأمثل.

تخفيض تكلفة التشغيل والصيانة بشبكات التوزيع.

خفض نسبة الفقد.

زيادة اعتمادية الشبكات وجودة التغذية الكهربائية.

وكان خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فيما يخص مراكز التحكم هو أن يتم تنفيذ 15 مركز في شمال القاهرة وجنوبها والإسكندرية والقناة ومصر الوسطي وجنوب الدلتا باستخدام أحدث ما تم الوصول إليه في أنظمة التحكم والمراقبة والإتصال.

تحسين كفاءة الطاقة

في يونيو 2016 تم التوقيع على اتفاقية القرض الممول من الهيئة اليابانية للتعاون الدولى JICA بمبلغ 24.7 مليار ين يابانى لتنفيذ مشروع إنشاؤ شيكة ذكية متكاملة في ثلاث شركات توزيع يهدف لخفض الفقد في الطاقة وتقليل الانبعاثات الحرارية ونسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو.

مشروع تطوير المناطق العشوائية

في إطار توجيهات رئيس الجمهورية للقضاء علي العشوائيات تم في نوفمبر 2016 توقيع بروتوكول تعون بين صندوق تطوير المناطق العشوائية والكهرباء لتطوير المناطق الواقعة في حرم خطوط الكهرباء وبتمويل من الخزانة العامة من الدولة، وتم التنفيذ في أكتوبر 2017، وتفذت المراحل الأربعة حتي 2021 بإجمالي تكلفة 1 مليار و 850 مليون جنيه.