القوى العاملة: تعيين 907 شباب بأسيوط خلال شهر أكتوبر

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، بتعيين 907 شباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 23 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 2604 شابًا، فضلًا عن إصدار 1482 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنية مزاولة الحرفة، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأضاف الوزير، أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيًا، بواقع مبلغ 57 ألف جنيه، لـ22 عاملًا من المسجلين بالوحدة، فضلًا عن تسجيل 10 عمال جديد وإصدار كارنيهات لهم.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، قامت بتعيين 811 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 15 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 3051 شابًا، فضلًا عن إصدار 1086 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي.

كما قامت المديرية، بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيًا، بواقع مبلغ 78 ألفًا و870 جنيهًا، لـ48 عاملًا من المسجلين بالوحدة، فضلًا عن تسجيل 95 عاملًا جديدًا وإصدار كارنيهات لهم.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، قامت بتعيين 671 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 6 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 2703 شباب، فضلًا عن إصدار 1110 شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي.

كما قامت المديرية، بصرف منحًا للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيًا، بمبلغ 3 ملايين و658 ألفًا و704 جنيهات، لـ3750 عاملًا من المسجلين بالوحدة، فضلًا عن تسجيل 42 عاملًا جديدًا وإصدار كارنيهات لهم.