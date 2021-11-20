السبت 20 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء بولندا يحث مواطنيه على تلقي اللقاح المضاد لكورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

حث رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي، المواطنين على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في الوقت الذي تتصدى فيه البلاد للموجة الرابعة من الجائحة.

وقال موراوسكي - حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم السبت - إن التطعيم يعد أفضل طريقة لمكافحة فيروس كورونا والتغلب عليه، مشيرًا إلى أن تسجيل نحو 25 ألف إصابة يومية جديدة "مستوى ينذر بالخطر، ويلزمنا جميعا بالعمل واحترام القيود الحالية".

كان إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بولندا بلغ 3 ملايين و303 آلاف و46 حالة، وإجمالي الوفيات بلغ 80 ألفًا و399 حالة.

وارسو كورونا بولندا كوفيد-19

رئيس التحرير

وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر المواطنين: لا تخرجوا إلا للضرورة القصوى

الداخلية تكشف حقيقة فيديو «شراء ضابط ملابس دون سداد قيمتها»

«من بينها القاهرة».. خريطة سقوط الأمطار غدًا السبت فى محافظات مصر

كوريا الجنوبية: ارتفاع الإنفاق الرأسمالي للشركات الكبرى بأكثر من 7%

«غوتيريش» يدعو لوقف إطلاق النار في إثيوبيا.. ومجلس الأمن منقسم

نشرة المرور.. خدمات أمنية للتدخل السريع لتفادي آثار سقوط الأمطار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أدعو الحكومة لإغلاق «فيسبوك» أسبوعًا كل شهر «2-2»

د.كريمة الحفناوى

بناء شراكة استراتيجية بين الصين والأحزاب المصرية

سمر عادل

مصر وتنزانيا.. آفاق الشراكة من أجل التنمية

ماجد حبته

البرنامج القُطرى الجديد

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «١- ٢»

عبد الرحيم طايع

حديث الجنس والمخدرات والمال

مؤمن المحمدي

يا خرابي يا عرابي

عفاف السيد

الأمثال الشعبية.. عصير حكمة المصريين وتناقضهم وحبهم للحياة

صور

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

محطة تل أبيب

المزيد

حملة استرداد جثامين الشهداء: إسرائيل ما زالت تحتجز 90 شهيدًا فلسطينيًا

«التحرير الفلسطينية»: ازدياد حجم المخاطر التهويدية التى تتعرض لها القدس المحتلة

إسرائيل تبدأ تطعيم الأطفال بين 5 و11 عامًا.. الثلاثاء