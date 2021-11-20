السبت 20 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نشرة المرور.. خدمات أمنية للتدخل السريع لتفادي آثار سقوط الأمطار

خدمات أمنية
خدمات أمنية

تشهد الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية، الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية، وانتظام حركة السيارات بكافة الطرق والمحاور، وسط تدعيم الطرق بالخدمات الأمنية والمرورية والمعدات اللازمة للتدخل السريع في حالة الطواريء الناتجة عن سقوط الأمطار أو حوادث السير.

نشرة المرور

وشهدت المحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة معدلات سير طبيعية، للسيارات الملاكي الخاصة وشهد كورنيش النيل في الاتجاهين انتظام في حركة سير السيارات، وميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، سيولة وانتظام بجميع الشوارع المؤدية إلي شارع القصر العيني وكوبري قصر النيل، وكوبري أكتوبر، وسط انتشار رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة، لتسهيل حركة السيارات.

كما شهد الطريق الدائري وطريق الأتوستراد وشارع البحر الأعظم وصولًا لشارع النيل السياحي انتظام في حركة سير السيارات، وانتظمت حركة السيارات بمحور صلاح سالم اتجاه مناطق المعادي والمطار.

وصايا المرور لقائدي السيارات أثناء سقوط الأمطار

وأوصت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مدير الإدارة العامة للمرور المركزي، بمجموعة من الإرشادات والتحذيرات المرورية أثناء قيادة السيارات أعلى الطرق، أثناء هطول الأمطار، تجنبًا لوقوع  الحوادث خصوصًا وقت سقوط الأمطار.

وحذرت الإدارة العامة المرور قائدي السيارات من السرعات الزائدة على الطرق السريعة، مع ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، خصوصًا وقت سقوط الأمطار وظهور الشبورة المائية، كما يجب تجنب السير عكس الاتجاه  تمامًا أو توجه السيارات للدوران غير الشرعي منعا لوقوع الحوادث، ويجب السير بسرعات منخفضة، نظرًا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار.

كما شددت إدارة المرور على التحكم في عجلة القيادة للسيارات جيدًا، لأن سطح الطريق يكون زلقًا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية، كما يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان، وتفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.

ونوهت إدارة المرور بمضاعفة مسافة السيارات على الطرق، مع تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدوران غير الشرعي منعا لوقوع الحوادث، كما يجب استعمال مساحات السيارة باستمرار والإضاءة والأنوار العالية، مع التأكد من صلاحية الإطارات بالسيارة وتهيب الإدارة العامة للمرور،  قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامة الجميع.

القاهرة الجيزة السيارات الطواري سقوط الأمطار الطرق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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نشرة المرور.. خدمات أمنية للتدخل السريع لتفادي آثار سقوط الأمطار

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