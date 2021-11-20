وزير الدفاع الأمريكي: نهتم بأمن ومستقبل منطقة الشرق الأوسط

قال وزير الدفاع الأميركي “لويد أوستن” اليوم السبت، خلال كلمته أمام حوار المنامة الذي انطلق أمس الجمعة، ويستمر لمدة 3 أيام، إن دور الجيش الأميركي مهم في الشرق الأوسط، موضحًا: “أننا نهتم بأمن ومستقبل منطقة الشرق الأوسط”، حيث تستضيف البحرين النسخة الـ17 من حوار المنامة، التي تعتبر القمة الأمنية الأولى بالشرق الأوسط.

وأكد نعمل على ردع أي اعتداءات لحرية الملاحة في الشرق الأوسط، وشركاؤنا في المنطقة لعبوا دورًا مهما في دعم الانسحاب الأميركي من أفغانستان، وسنعمل على دعم شركائنا في المنطقة في عملية ردع التهديدات التي تواجههم.

وأردف، المخاطر المشتركة تتطلب أعمالًا مشتركة بين الولايات المتحدة والحلفاء، وأن الولايات المتحدة استثمرت الكثير في الشرق الأوسط ومهتمة بأمن المنطقة، مشيرًا إلى أن هناك أهمية قصوى لشركاتنا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف محاربة الإرهاب وحماية ممرات الملاحة من أولويات الأمن في المنطقة، مضيفًا: “سنعمل على تطوير وتحديث علاقاتنا مع أصدقائنا في المنطقة”.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي، أن على الحوثيين إنهاء الحرب في اليمن ووقف الهجمات على السعودية، مشيرًا إلى أن القوات الأمريكية تعمل مع الحلفاء لتعزيز قوة الدفاع الجوية السعودية لمواجهة التهديدات، مضيفًا أن مهمتنا هي دعم الدبلوماسية للدفاع عن مصالحنا ومصالح حلفائنا.

وتابع: نساند سيادة واستقلال العراق ضد أي طرف يحاول تهديده.

ويحضر المنتدى، ووزراء خارجية ومستشاري الأمن القومي وقادة جيوش ومخابرات، ونخبة من الخبراء، كما يشارك فيه أكثر من 300 مسؤول ومفكر من مختلف دول العالم حضوريًا.

وتستضيف البحرين أعمال منتدى أو قمة حوار المنامة من عام 2004، بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (آي آي اس اس)، والذي يتخذ من العاصمة البريطانية مقرًا له.