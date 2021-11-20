«صحة البرلمان اللبناني»: 70% من الشعب لا يستطيع شراء الدواء

قال رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب اللبناني النائب عاصم عراجي، في تصريحات عقب لقائه مع عدد من أعضاء لجنة الصحة برئيس الحكومة نجيب ميقاتي لبحث أزمة ارتفاع أسعار الدواء، إن المنظمات الدولية تشير إلى أن 70 بالمائة من الشعب اللبناني لا يستطيع شراء الدواء بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وأضاف أن هناك 35 مليون دولار تم تحويلها إلى وزارة الصحة لدعم أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والسرطانية، وقد حدد وزير الصحة الأولويات بناءً على هذا المبلغ.

وأوضح أن الاجتماع اليوم تطرق إلى عدة حلول؛ منها إمكانية زيادة قيمة الدعم عبر مصرف لبنان المبلغ لتأمين تغطية أكبر، أو الدفع بالليرة اللبنانية لشركات الأدوية وفق سعر منصة صيرفة.

يأتي هذا فيما أكد الجيش اللبناني ضبط أسلحة متوسطة وخفيفة وذخائر متنوعة خلال مداهمة لمنزل بالبقاع شمالي لبنان.

وأضاف الجيش اللبناني أن قوة من الجيش داهمت منزل أحد المواطنين بمنطقة حورتعلا في البقاع، وهو مطلوب بجرائم إطلاق النار في تواريخ سابقة.

وأوضح أن القوة ألقت القبض داخل المنزل على خمسة أشخاص لتعاطيهم المخدرات، كما ضبطت داخل المنزل كمية من المخدرات، وعددًا من السيارات والدراجات النارية المسروقة.

وأشار إلى أن المضبوطات تم تسليمها ومباشرة التحقيق مع المتهمين بإشراف القضاء المختص.