الليلة.. مسرح سيد درويش بالإسكندرية يحتضن باليه «بحيرة البجع»

يستقبل مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية، في الثامنة من مساء اليوم السبت، فرقة باليه مسرح سان بطرسبورج الروسية لتقديم العرض الشهير بـ"بحيرة البجع".

وتأتي استضافة فرقة سان بطرسبرج الروسية للباليه، ضمن الخطط الهادفة إلى تفعيل فكرة حوار الحضارات، وتعد فرقة باليه مسرح سان بطرسبرج، من أهم الفرق العالمية التي تتميز عروضها بالتناغم والحيوية ويجمع ريبرتوارها مجموعة ضخمة من الأعمال الكلاسيكية والحديثة وتضم نخبة من راقصي البالية المحترفين.

وعرض باليه "بحيرة البجع"، من روائع فن البالية ووضع موسيقاه العالمى تشايكوفسكى وصمم رقصاته ماريوس بيتيبا وتم تقديمه لأول مرة عام 1887 في موسكو على مسرح البولشوي وحقق نجاحا كبيرا منذ ظهوره وحتى الآن. تؤدي فرقة باليه مسرح بطرسبرج بأسلوب مميز يجمع بين الخيال والإبهار.

وعرض باليه "بحيرة البجع" والذي تقدمه فرقة باليه مسرح بطرسبورج، من إخراج أناستازيا لوماشينكوفا وأنتون بلوم. ويجسد الشخصيات الرئيسية في العرض كل من: أناستازيا لوماشينكوفا في شخصيتي "أوديت وأوديل"، أنتون بلوم في شخصية"سيجفريد"، ديميتري اخولينين "روثبارت"، إيرينا شيڤاريڤا "الملكة"، يوزي كالينين "جستر" .

وتدور أحداث باليه بحيرة البجع، فى أربعة فصول حول الأمير "سيجفريد" الحزين بسبب إلحاح والدته لإيجاد الفتاة المناسبة للزواج لتصبح أميرة البلاط على أن يتم ذلك في حفل عيد ميلاده وبعد جدال معها بسبب رفضه الزواج بالطريقة التقليدية دون حب متبادل يقرر الأمير ترك البلاط والخروج إلى حديقة القصر حيث يجذب انتباهه سرب من البجعات ويقرر ملاحقته لكنه يفاجأ بتحول إحدي البجعات إلى أميرة ووصيفاتها حيث ينتبهن إلى وجود غريب.

وبعد اطمئنان الأميرة البجعة تروى له حكايتها وتذكر أنها تدعى "أوديت" وقد سحرها "فون روثبارت" لسبب مجهول لتصبح بجعة في النهار وأميرة في الليل، ولايزول سحرها إلا إذا تعرضت لقبلة حب صادقة ويفتن بها الأمير سيجفريد ويعدها بتقديمها إلى أمه في الحفل المقام داخل البلاط ليتزوجها إلا أن هذا المشهد الرومانسي ينقطع بظهور الساحر فون روثبارت المفاجئ فيحاول الأمير قتله لكن أوديت تمنعه لأن ذلك يعني بقاءها بجعة إلي الأبد وفي الفترة التي تسبق الحفل وخوفا من زوال السحر يقوم روثبارت باختطاف أوديت وحبسها في قصره.

يقوم الساحر فون روثبارت بتحويل ابنته "أوديل" لتشبه الاأيرة أوديت تماما فيما عدا لون الملابس وذلك بهدف خداع الأمير الذى يعد أوديت المزيفة بالزواج لكنه يكتشف الخدعة وينطلق باحثا عن أوديت الحقيقية ويصل الى زنزانة محبوبته فى القصر المسحور ويتحول الساحر إلى طائر عملاق مخيف ينجح الأمير فى قتله وحينها يبدأ القصر بالإنهيار فيهرب الأمير مع حبيبته ليتزوجها ويخلصها من السحر.

