إصابة 9 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعى بالبحيرة

أصيب 9 أشخاص، منذ قليل، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق مصر إسكندرية الزراعي أمام كمين الفراخ بدائرة مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتم نقل جميع المصابين لمستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعى بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعى، وأسفر عن إصابة كل من: أدهم أشرف مصيلحي، ٢٠ سنة مقيم بمحافظة الإسكندرية، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، أمير رمضان عبد المنعم محمد، ١٩ سنة مقيم بمحافظة الإسكندرية مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج كدمات متفرقة بالجسم، علي السيد علي حسن، ٧١ سنة مقيم بمحافظة الإسكندرية، مصاب اشتباه مابعد الارتجاج كدمات متفرقة بالجسم، إسلام حسن علي، ٣٢ سنة مقيم بمحافظة الإسكندرية، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، محمد السد صبحي، ٢٨ سنة مقيم بمحافظة الإسكندرية، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، محمود أحمد حسين، ٤٧ سنة، مقيم بمحافظة الإسكندرية، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، ومصطفى عبد الكريم محمود، ٣٩ سنة مقيم بمحافظة الإسكندرية، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متفرقه بالجسم، سليم منصور رجب، ٢٩ سنة مقيم بمحافظة الإسكندرية مصاب باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، هي شعبان محمد ٢٨ سنة مقيم بمحافظة الإسكندرية، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم.

تم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وجارٍ تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.