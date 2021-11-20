أسعار الأسمنت اليوم السبت 20-11-2021 فى الأسواق

واصلت أسعار الأسمنت اليوم السبت، حالة الاستقرار الجماعي الذي بدأته منذ الخميس الماضي في جميع الشركات العاملة في القطاع، وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال هذا التقرير، تفاصيل أسعار طن الأسمنت للمستهلك، اليوم السبت 20-11-2021.

أسعار الأسمنت اليوم السبت 20 نوفمبر

أسعار الأسمنت البورتلاندي

استقر سعر طن الأسمنت بشركة السويدي، عند 1110 جنيهات لليوم الثالث على التوالي، مساويًا لسعر طن الأسمنت المسلح، حيث جاء مستقرًا أيضآ عند 1110 جنيهات.

كما شهد سعر طن الأسمنت في شركة حلوان، استقرارًا عند 1070 جنيهًا للطن الواحد، مساويًا لسعر طن الأسمنت بشركة المخصوص، حيث سجل 1070 جنيهًا، في حين بلغ سعر طن الأسمنت بشركة النصر 1065 جنيهًا.

وجاء سعر طن الأسمنت بشركة المعلم، مستقرًا أيضًا عند 1060 جنيهًا، تبعه سعر طن الأسمنت بشركة المصري مستقرًا عند 1060 جنيهًا، تبعه سعر طن الأسمنت بشركة السهم، والذي جاء مستقرًا عند 1050 جنيهًا، تلاه في المركز التاسع سعر طن الأسمنت بشركة وادي النيل، حيث جاء مستقرًا عند 1045 جنيهًا، بينما جاء سعر طن الأسمنت بشركتي سيناء، والعسكري بني سويف مستقرًا عند 1030 جنيهًا، تلاهم سعر طن الأسمنت بشركة المسلة حيث استقر عند 1020 جنيهًا.

أسعار الأسمنت الأبيض للمستهلك

وواصل سعر طن الأسمنت بشركة الأبيض العادة، استقراره الذي بدأه منذ أكثر من شهر، حيث سجل 2500 جنيه، تلاه في المركز الثاني سعر طن الأسمنت بشركة سوبر سيناء بنحو 2460 جنيهًا.



في حين جاء في المركز الثالث، سعر طن الأسمنت بشركة رويال العادة بنحو 2430 جنيهًا، تبعه في المركز الرابع سعر طن الأسمنت بشركة الواحة الأبيض بنحو 2425 جنيهًا.



وأخيرًا استقر سعر طن الأسمنت بشركة سوبر رويال بنحو 2390 جنيهًا.



أسعار الأسمنت المخلوط للمستهلك

وجاء سعر طن الأسمنت بشركة الواحة مستقرًا عند 820 جنيهًا، تبعه سعر طن الأسمنت بشركة «إيه وان»، حيث سجل 810 جنيهات.

أسعار الأسمنت المقاوم للمستهلك

وسجل أسعار طن الأسمنت المقاوم استقرارًا بجميع شركاتها، حيث وصل سعر طن الأسمنت بشركات السويدي، وقاهر البحار، والمسلح، إلى 1130 جنيهات للطن الواحد.

واستقر سعر طن الأسمنت بشركة السويس سي ووتر، إلى 1120 جنيهًا، تبعه سعر طن الأسمنت بشركة آسيك سي وتر بنحو 1075 جنيهًا، تلاه سعر طن الأسمنت بشركة السهم، حيث جاء مستقرًا عند 1070 جنيهًا.