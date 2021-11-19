الإقلاع عن التدخين مبكرًا يقى من خطر سرطان الرئة

أفادت دراسة طبية أجرتها "جمعية السرطان الأمريكية" بضرورة الإقلاع عن عادة التدخين المدمرة في سن صغيرة، لإمكانية تقليل خطر الوفاة بسرطان الرئة المرتبط بالتدخين، أو حتى تجنبه تمامًا.

وأكد الدكتور باتريك ما اختصاصي الأورام في "معهد بنسلفانيا للسرطان"، أن للتدخين تأثيرا تراكميا، مشيرا إلى أن هذه الدراسة تسلط الضوء على الفئات العمرية المختلفة وعلاقتها بخطر الوفاة بسرطان الرئة.

وأشار الباحثون إلى أن الإقلاع عن التدخين بحلول سن الخامسة والأربعين عامًا يقلل خطر الوفاة بسرطان الرئة بنسبة 87%.

كما أظهرت الدراسة أن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن الإقلاع عن التدخين بحلول سن 35 يمكن أن يقضي بشكل فعال على أي خطر زائد للوفاة بسرطان الرئة، وأنه حتى المدخنون في منتصف العمر الذين أقلعوا عن التدخين بين سن 55 و64 قللوا من خطر الوفاة بسرطان الرئة بأكثر من النصف.

وكشفت دراسة جديدة أن الإقلاع عن التدخين في سن أصغر يساهم في خفض معظم مخاطر الوفيات الناجمة عن السرطان المرتبطة بالتدخين، وفقًا لما ذكره موقع "drugs" الأمريكي.

ويرتبط بدء التدخين في أي عمر بزيادة معدل وفيات السرطان، بينما الإقلاع خاصة في الأعمار الأصغر يمكن أن يتجنب معظم هذه المخاطر، وفقًا لرسالة بحثية نُشرت بمجلة "جاما" الخاصة بالأورام.

وأجرى بليك طومسون، المشرف على الدراسة من جمعية السرطان الأمريكية في أتالانتا، دراسة جماعية محتملة لفحص العلاقة بين العمر عند بدء التدخين والإقلاع عنه والوفيات الناجمة عن السرطان في سن 25 إلى 79 عامًا.

ووجد الباحثون أن 10014 حالة وفاة بالسرطان تتراوح أعمارهم بين 25 و79 عامًا بين 410.231 مشاركًا مع 3.7 مليون شخص - سنة من المتابعة.

وكان معدل الوفيات الإجمالي بسبب السرطان المرتبط بالتدخين الحالي 3% مقارنةً بالمدخنين الذين لم يدخنوا مطلقًا.