السبت 20 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

صحة الفم السيئة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بكورونا

صحة الأسنان
صحة الأسنان

هل تتجاهل صحة فمك؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فعليك البدء في العناية بأسنانك على الفور، حيث تبين أن تنظيف أسنانك بالفرشاة لن يتسبب في زيارة طبيب الأسنان فحسب، بل سيزيد أيضًا من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

أظهرت الدراسات الأولية التي نشرها موقع "the health site" الطبي،  أن سوء صحة الفم تساهم بشكل كبير في زيادة فرص الإصابة بفيروس كورونا.

ووفقًا للأبحاث، فإن أولئك الذين يعانون من ضعف صحة الأسنان هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض حادة إذا أصيبوا بفيروس كورونا. 

كما أن مرضى COVID المصابون بأمراض اللثة هم أكثر عرضة 3.5 مرة من أولئك الذين لم يتم نقلهم إلى المستشفى للرعاية الحرجة، بالإضافة إلى أنهم أكثر عرضة تسع مرات للوفاة من فيروس كورونا و 4.5 مرات أكثر عرضة للحاجة إلى جهاز التنفس الصناعي.

يمكن أن تكون صحة الفم السيئة سببًا للعديد من الأمراض

تم ربط مشاكل نظافة الفم بتطور مجموعة متنوعة من الاضطرابات المختلفة، حيث يحدث هذا في المقام الأول عندما يتم الحفاظ على نظافة الفم السيئة لفترة طويلة من الزمن، مما يؤدي إلى خلل التنسج، وهي حالة تتحول فيها البكتيريا في الفم من حالة سلمية إلى حالة عدوانية.

وأشار الباحثون، أنه عندما تلتهب البكتيريا في الفم، يمكن أن تؤدي إلى أمراض اللثة عن طريق قضم أنسجة الفم ودخولها إلى مجرى الدم، فبمجرد دخولها يمكن للبكتيريا أن تنتشر في جميع أنحاء الجسم وتستقر في أعضاء مختلفة، مما يسبب الالتهاب ويساهم في النهاية في مجموعة متنوعة من الأمراض.

كما يمكن أن تؤثر صحة الفم السيئة على القلب، وترفع ضغط الدم وتؤدي إلى تفاقم مرض السكري عن طريق التسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم. 

فهم العلاقة بين صحة الفم و فيروس كورونا

يعاني بعض الأشخاص المصابين بفيروس كورونا الشديد أيضًا من عاصفة خلوية، حيث يقوم الجهاز المناعي بمهاجمة الفيروس مع الإضرار في نفس الوقت بأنسجة الجسم.

ووفقًا للدراسات، فإن المرضى الذين يعانون من ضعف صحة الفم لديهم مستويات أعلى من CRP والسيتوكينات، مما يعني أن أمراض اللثة يمكن أن تثير نفس النوع من الاستجابة المناعية.

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وائل لطفي

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