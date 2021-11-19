السبت 20 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

لايف ستايل

مشاكل الأطفال الأكثر شيوعًا وكيفية معالجتها

مشاكل الأطفال
مشاكل الأطفال

أوضح خبراء التربية بضرورة حل المشكلات السلوكية للأطفال الصغار من خلال الفطرة السليمة وليس من خلال الضغط.

يفهم الأطفال الصغار ويشعرون أكثر مما يمكنهم التعبير عنه لفظيًا، نتيجة لذلك  قد يصبحون مرهقين عاطفيًا، مما يؤدي إلى سلوك مختلف مثل الصراخ، نوبات الغضب، وما إلى ذلك.

يتحدث الدكتور ساني جيريدهار، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة ، بموقع " the health site" الهندي، عن بعض المشكلات السلوكية الشائعة لدى الأطفال الصغار وكيفية معالجتها.

الصراخ:

الطفل مليء بالطاقة عادة، وربما اكتشف مؤخرًا أنه يستطيع أيضًا الصراخ في كل مرة يفعل ذلك، حيث يجد انها الوسيلة الوحيدة لتلبية طلباته واحتياجاته.

وعن كيفية التعامل مع صراخ الأطفال، عليك مساعدة طفلك على التغلب على الخوف، فإذا صرخت مرة أخرى على طفلك، فقد يعتقد أنه من المقبول الصراخ.

يمكنك تعليمه كيفية التمييز بين الصوت العالي والمنخفض، وذلك على الحث بطلب الأشياء بصوت هادئ ومنخفض.

عض الأظافر:

يمكن أن يصبح قضم الأظافر عادة، وقد يبدأ طفلك في فعل ذلك دون وعي ودون محفز، فقد يصبح من المعتاد بالنسبة له أنه غير مدرك لهذه العادة.

يحدث هذا عندما يشعر الطفل بالملل أو تحت الضغط، وللتعامل مع هذه العادة، عليك تقليل حدة التوتر بالنسبة إلية، فكلما قمت بتوبيخه أو تذمره أو دفعه للإقلاع عن هذه العادة، زادت احتمالية التزامه بها.

ساعده في العثور على نشاط بدني مناسب لمساعدته على التخلص من التوتر، بالإضافة إلى عدم إحراجه بين الناس.

الأنين:

يعتمد طفلك على الأنين  في كل شيء مهم في حياته، بما في ذلك الأكل والشرب والدعم وحتى التنظيف بعد أن يتبرز، حيث يعتقد أنه إذا تصرف بهذه الطريقة ، فإن والدته ستوفر له كل ما يحتاجه، وهذا يصبح سلوكه المعتاد.

كيفية التعامل مع هذه العادة، تتمثل في النزول إلى مستوى عينه وأكد له أنك تستمع إليه وتهتم به، فإذا طلب الشئ بصوت طبيعي عليك مكافآته.

رهاب الحشد:

عندما يكون طفلك محاطًا بمجموعة كبيرة من الأشخاص، فمن المحتمل أن يصبح غير منضبط ولا يمكن التحكم فيه، حيث يمكن أن يحدث هذا في المراكز التجارية أو محطات القطار.

ينصح الخبراء بضرورة التعامل مع هذه العادة بصورة سلسلة، حتى لا يدخل الطفل في نوبة بكاء، حيث يمكن للضغط برفق على الأيدي أن يساهم في طمأنة طفلك.

حديثي الولادة الأطفال نوبة بكاء الأظافر التخلص من التوتر نوبات الغضب أستشاري طب الأطفال

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وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

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