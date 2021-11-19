لترشيد المياه.. خطة أعمال تأهيل وتبطين الترع المتعبة بالجيزة

تفقد المهندس أمجد لبيب رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والحدائق والأملاك بقناطر الدلتا، الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، ومنها ترع “الزمر، وفرع ٣ برطس، ورضوان، وفرع ديل المنصورية”، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية وحل أزمة عدم وصولها إلى النهايات.

كما تفقد رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والحدائق والأملاك، بحضور المهندس عمر حلمى مدير عام رى الجيزة، اليوم الجمعة، أعمال تأهيل وتبطين ترعة امتداد المنصورية، وتأهيل فرع غانم، وتأهيل ترعة فرع الصاوى، وتبطين ترعة البرنسيسة، بزمام الادارة العامة لرى الجيزة، حيث تم التأكيد على الجهاز الفني للأعمال بضرورة تلافى الملاحظات التي تم رصدها أثناء المرور.

وأكد لبيب، ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني وضبط جودة التنفيذ واستمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف، مطالبا الشركات المنفذة، ببذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة.

كذلك شدد على تنفيذ اشتراطات ومواصفات العقود، ومراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال تنفيذ الأعمال.

الجدير بالذكر أن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع، يستهدف توفير حوالى خمسة مليارات متر مكعب من المياه التى يتم هدرها وفقدها فى الشبكة المائية على طول مجرى النيل.