الجمعة 19 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لترشيد المياه.. خطة أعمال تأهيل وتبطين الترع المتعبة بالجيزة

تأهيل وتبطين الترع
تأهيل وتبطين الترع ليلاً

تفقد المهندس أمجد لبيب رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والحدائق والأملاك بقناطر الدلتا، الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، ومنها ترع “الزمر، وفرع ٣ برطس، ورضوان، وفرع ديل المنصورية”، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية وحل أزمة عدم وصولها إلى النهايات.

كما تفقد رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والحدائق والأملاك، بحضور المهندس عمر حلمى مدير عام رى الجيزة، اليوم الجمعة، أعمال تأهيل وتبطين ترعة امتداد المنصورية، وتأهيل فرع غانم، وتأهيل ترعة فرع الصاوى، وتبطين ترعة البرنسيسة، بزمام الادارة العامة لرى الجيزة، حيث تم التأكيد على الجهاز الفني للأعمال بضرورة تلافى الملاحظات التي تم رصدها أثناء المرور.

وأكد لبيب، ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني وضبط جودة التنفيذ واستمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف، مطالبا الشركات المنفذة، ببذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة.

كذلك شدد على تنفيذ اشتراطات ومواصفات العقود، ومراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال تنفيذ الأعمال. 

الجدير بالذكر أن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع، يستهدف توفير حوالى خمسة مليارات متر مكعب من المياه التى يتم هدرها وفقدها فى الشبكة المائية على طول مجرى النيل.

الشركات المركزى الكهرباء ضبط زراعية برنامج أراضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف حقيقة فيديو «شراء ضابط ملابس دون سداد قيمتها»

«من بينها القاهرة».. خريطة سقوط الأمطار غدًا السبت فى محافظات مصر

موعد إجازة نصف العام 2022.. والخطط الوقائية فى المدارس

شقيق بيج رامى لـ«الدستور»: «أخويا اتجوز تانى.. وهذا ليس عيبًا ولا حرامًا»

سقوط أمطار خفيفة على أحياء الإسكندرية (صور)

«رياح وحبات برد».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت وأماكن سقوط الأمطار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أدعو الحكومة لإغلاق «فيسبوك» أسبوعًا كل شهر «2-2»

د.كريمة الحفناوى

بناء شراكة استراتيجية بين الصين والأحزاب المصرية

سمر عادل

مصر وتنزانيا.. آفاق الشراكة من أجل التنمية

ماجد حبته

البرنامج القُطرى الجديد

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «١- ٢»

عبد الرحيم طايع

حديث الجنس والمخدرات والمال

مؤمن المحمدي

يا خرابي يا عرابي

عفاف السيد

الأمثال الشعبية.. عصير حكمة المصريين وتناقضهم وحبهم للحياة

صور

صور مباراة الأهلي والمقاولون في الدوري

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبدأ تطعيم الأطفال بين 5 و11 عامًا.. الثلاثاء

بريطانيا تحظر حماس.. ماذا قالت إسرائيل والحركة الفلسطينية؟

«التعاون الإسلامى» تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى