الجمعة 19 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تقديرا لجهوده.. المجلس المصري ببريطانيا يكرم السفير طارق عادل

السفير طارق عادل،
السفير طارق عادل،

شهدت العاصمة البريطانية «لندن» حفل تكريم السفير طارق عادل، عقب انتهاء فترة عمله في المملكة المتحدة البريطانية.

وأقيم الاحتفال تحت مظلة المجلس المصري في بريطانيا، حيث أشرف على  تنظيم الحفل الدكتورة رشا كمال الملحق الثقافي، ومصطفى رجب مدير بيت العائلة المصرية بلندن.

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السفير طارق عادل،

حضر الحفل السفير طارق يوسف القنصل العام والملحق العسكرى العميد سامح سليمان، وعميد المصريين فى بريطانيا الدكتور أحمد المقدم، والقنصل محمد رأفت، والقنصل چومانا نجم الدين والشيخ حامد خليفة، والقس انتونيو ثابت، وجميع مستشارين السلك الدبلوماسي في بريطانيا، وعصام شريف نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، والذي قام بتكريم السفير.

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السفير طارق عادل،

 وفي ذات السياق، ألقى كل من ضياء كمال رئيس جمعية الأطباء، وعبدالله هلال نائب الرابطة النوبية، ومجدى عباس رئيس جمعية الجالية المصرية، كلمات أشادوا فيها بجهود السفير طارق عادل خلال فترة عمله، لافتين إلى أنه ساهم في تحسين العلاقات بين مصر وبريطانيا والإعداد لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا إلى العاصمة جلاسكو الأسكتلندية، والتعامل مع مشكلات العالقين خلال وباء الكورونا.

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السفير طارق عادل،

وفى نهاية اللقاء ألقى السفير كلمة أشاد فيها بنشاط بيت العائلة المصرية، ومجهودهم فى مساندة الوطن وقدم الشكر لرؤساء الجمعيات وجميع الحاضرين واسترجع ذكريات عاشها منذ 40 عاما فى المكتب الثقافى المصري،  حينما كان يدرس ببريطانيا، حيث أبدى إعجابه الشديد والحالة التي وصل إليها المبنى خلال الفترة الحالية.

واختتم اللقاء بحفل غنائي قدمت فيه الأغاني المصرية، والتي يغلب عليها الطابع الوطني.

السفير طارق عادل،
السفير طارق عادل،
السفير طارق عادل،
السفير طارق عادل،
عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي اعجاب مصر وبريطانيا العاصمة البريطانية المملكة المتحدة البريطانية السفير طارق عادل بيت العائلة المصرية الكيانات المصرية الملحق الثقافي بيت العائلة المصري

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وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

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