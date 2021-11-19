«معايير وضع الاختبارات الدراسية» ورشة عمل بـ«آثار عين شمس»

نظمت وحدة القياس والتقويم بكلية الآثار جامعة عين شمس ورشة عمل بعنوان "معايير وضع الاختبارات الدراسية" عبر تطبيق ميكروسوفت تيمز، وبحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس.

وتناولت الدكتور غادة فايد مدير الوحدة في الورشة صفات الاختبار الجيد والمعايير الواجب توافرها في الاختبارات الدراسية وكيفية صياغة المفردات الاختبارية على جلستين:

تناولت الجلسة الأولى الآتي:

- الاختبارات الدراسية غير الجيدة (بعرض قصتين من واقع الحياة).

- الفرق بين الاختبار والقياس والتقييم والتقويم

- أنواع التقويم

- صفات الاختبارات الدراسية

كما تناولت الجلسة الثانية:

- كيفية عمل جدول مواصفات الاختبارات الدراسية، كيفية صياغة المفردات الاختبارية

كما تم تدريب أعضاء هيئة التدريس على كيفية عمل استمارة استيفاء الورقة الامتحانية لمخرجات التعليم والتعلم المستهدفة.