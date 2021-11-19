الجمعة 19 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«معايير وضع الاختبارات الدراسية» ورشة عمل بـ«آثار عين شمس»

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

نظمت وحدة القياس والتقويم بكلية الآثار جامعة عين شمس ورشة عمل بعنوان "معايير وضع الاختبارات الدراسية" عبر تطبيق ميكروسوفت تيمز، وبحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس.

وتناولت الدكتور غادة فايد مدير الوحدة في الورشة صفات الاختبار الجيد والمعايير الواجب توافرها في الاختبارات الدراسية وكيفية صياغة المفردات الاختبارية على جلستين:

تناولت الجلسة الأولى الآتي:
- الاختبارات الدراسية غير الجيدة (بعرض قصتين من واقع الحياة).
- الفرق بين الاختبار والقياس والتقييم والتقويم
- أنواع التقويم
- صفات الاختبارات الدراسية

كما تناولت الجلسة الثانية:
- كيفية عمل جدول مواصفات الاختبارات الدراسية، كيفية صياغة المفردات الاختبارية 
كما تم تدريب أعضاء هيئة التدريس على كيفية عمل استمارة استيفاء الورقة الامتحانية لمخرجات التعليم والتعلم المستهدفة.

شئون التعليم والطلاب ورشه عمل مسابقات عين شمس ممدوح الدماطى جامعة عين شمس جولة تفقدية بدء امتحانات الدكتور محمود المتيني هيئة التدريس أعضاء هيئة التدريس اختبارات الفصل الدراسي الأول

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بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

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