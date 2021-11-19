الجمعة 19 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

جلسات عمل مكثفة لياسمين صبري استعدادا لمسلسل رمضان 2022

ياسمين صبري
ياسمين صبري

تخوض الفنانة ياسمين صبري السباق الرمضاني المقبل بعمل درامي جديد يحمل عنوان ولم تستقر على اسم نهائي حتى الآن، ومن المقرر أن تبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر مطلع لـ"الدستور"، إن ياسمين صبري تجري حاليا جلسات عمل مكثفة بمشاركة صناع العمل للاتفاق على الخطوط العريضة للعمل، والتعاقد مع الفنانين المرشحين للمشاركة في البطولة، ويجرى حاليا مفاوضات مع الفنانة ميمي جمال لتجسد دور والدتها ضمن الأحداث، ومن المفترض بدء تصوير العمل خلال شهر ديسمبر المقبل او مطلع العام الجديد على أقصى تقدير.

العمل الجديد سيكون من الأعمال المليئة بالإثارة والغموض والتشويق، ويحاول طاقم العمل بدء التصوير خلال الشهر القادم للانتهاء منه قبل رمضان القادم.

وتعود ياسمين صبري إلى الدراما الرمضانية في 2022، بعد غيابها هذا العام، واختارت سيناريو من تأليف محمد عبد المعطى الذى تعاونت معه فى أولى بطولاتها المطلقة خلال مسلسل "حكايتى" في شهر رمضان 2019.

وشارك في بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، احمد حاتم، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام جمال وآخرين وإخراج أحمد سمير فرج، وحقق العمل نجاحا كبيرا عند عرضه.

وكانت آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل “فرصة ثانية" برمضان قبل عامين، بمشاركة آيتن عامر وهبة مجدي وأحمد مجدي ومحمود البزاوي وعددًا كبير من النجوم، ومن إخراج مرقس عادل.

الدستور شهر رمضان جلسة تصوير ياسمين صبرى جلسات عمل 2022 مسلسل ديسمبر المقبل محمد عبد المعطي الفنانة ميمي جمال

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