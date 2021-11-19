الجمعة 19 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الكرازة

لجنة الحوار بمجمع الأقاليم الوسطى تنظم لقاءً حول الخطاب الديني وكورونا

القس رفعت فكري
القس رفعت فكري

أقامت لجنة الحوار بمجمع الأقاليم الوسطى برئاسة القس مدحت ناشد، اليوم الجمعة،  بالكنيسة الإنجيلية في مغاغة لقاء ضم أكثر من 100 شخص منهم عدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي وعددا من نواب مجلس الشيوخ والقادة التنفيذيين يمثلون حوالي عشر قرى محيطة حول "الخطاب الديني وكورونا".

وتحدث في اللقاء القس رفعت فكري رئيس مجلس الحوار بسنودس النيل الإنجيلي والشيخ عمر عبد الله حافظ عن وزارة الأوقاف بمغاغة والقمص إرساني جمال راعي كنيسة ماري جرجس بمطرانية مغاغة، والدكتورة سهير أديب عضو مجلس الشيوخ بدائرة مغاغة وأستاذ دكتور بكلية طب المنيا، والدكتور عبدالله شلبي دكتور علم الاجتماع بجامعة عين شمس، والدكتور زين الأطناوي عضو مجلس الشيوخ بدائرة مغاغة وكوكبة من القيادات الدينية والسياسية بمركز مغاغة وتوابعها. 

ودارت أهم المناقشات حول ضرورة احترام المقدسات ورفض الإساءة لأي دين من الأديان وأن النسيج المصري أصبح اليوم أقوى من أي فتن مفتعلة من المتطرفين، وضرورة احترام العلم واتباع الإجراءات الاحترازية ورفض المتحدثون الخرافات التي يروج لها البعض والتي تتعارض مع العقلانية والتفكير بمنهجية علمية وأن تفسير النصوص الدينية يجب أن يكون في ضوء السياق التاريخي والمكاني وأن الأديان تدعو للتدبر وإعمال العقل  وشجع المتحدثون الجميع إلى أخذ اللقاح لمواجهة الجائحة.

وشارك في إدارة اللقاء القس مجدي رفعت راعي الكنيسة الإنجيلية بمغاغة والشيخ كمال حنا سكرتير اللجنة.

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