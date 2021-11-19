لمحبي الحيوانات الأليفة.. تعرف على سلالات الكلاب طويلة العمر      

يعتبر اقتناء كلب من الأمور التي تشغل بال الكثيرين، ولكن يغفل البعض السلالات طويلة العمر، لذا قدّم الخبراء بموقع «pets.webmd» الخاص بالحيوانات الأليفة، سلالات الكلاب التي تعيش أطول مقارنة بغيرها.

يوركشاير تيرير:

تعيش كلاب اليوركشاير في المتوسط من 14 إلى 16 عامًا، فلا تدع مظهر هذه الكلاب المشاكسة يخدعك، حيث تميل الكلاب الصغيرة إلى العيش لفترة أطول بكثير من السلالات الكبيرة.

القلطي:

يمكن أن تكون فصيلة القلطي ذات الشعر المجعد كبيرة أو صغيرة، تعيش من 14 إلى 16 عامًا، حيث تعتبر المفضلة لدى الأطفال.

المالطية:

هذه السلالة الأنيقة، التي يبلغ متوسط عمرها الافتراضي من 12 إلى 15 عامًا، موجودة منذ 28 قرنًا، منذ القدماء المصريين، فقد كتب عنها فلاسفة يونانيون ورومانيون، حيث تتميز بشعرها الأبيض الطويل والحريري.

كلب بوسطن:

يعيشون عادة حوالي 14 عامًا، فقد يعلقونك بأعينهم الكبيرة، ولكن هؤلاء المختلسون النظر يحتاجون إلى الحماية، حيث يسهل على الشمس والرياح والغبار إيذائهم.

الكلب الألماني:

من يستطيع مقاومة "كلاب وينر" المحبوبة؟، تعيش هذه الجراء المرحة عادةً ما بين 12 إلى 14 عامًا، ففي العصور الوسطى استخدم الألمان كلاب وينر للصيد، حيث كانت أجسادهم الطويلة والمنخفضة مثالية للغطس في أوكار الصيد.

كلب بيجل:

البيجل فضوليون وذكيون ويضمنون لك الترفيه، تعيش هذه السلالة المحبوبة من 12 إلى 14 عامًا، مع حاسة شم رائعة، يحبون تناول الطعام، لذا احرص على عدم الإفراط في إطعام كلبك.

شتلاند الكلب الراعي:

قام المزارعون بتربية هذه الكلاب على قطعان الحيوانات في جزر شيتلاند بالقرب من اسكتلندا، بسبب صغر حجمهم ، أكلوا أقل وعاشوا أطول من الكلاب الأخرى.

عادة ما تعيش من 12 إلى 14 عامًا، فهذه السلالة أكثر عرضة لمشاكل العين مثل مرض "عين الكولي"، وهو مرض وراثي قد يؤدي إلى العمى.