القبض على هارب من 7 سنوات سجن بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية، من مداهمة مكان اختباء أحد العناصر الإجرامية، المطلوب للتنفيذ عليه بعقوبة 7 سنوات في قضية مخدرات، وتمكنت القوات من ضبط المتهم.

وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بقطاع الأمن العام، اختباء أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية، والهارب من تنفيذه عقوبة السجن 7 سنوات فـى قضية "اتجار مخدرات"، والسابق إتهامه في قضيتي "مخدرات- سلاح ناري"، بمنطقة العاشر من رمضان بالشرقية خشية ضبطه.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، وتم ضبطه.