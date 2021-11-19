الجمعة 19 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على هارب من 7 سنوات سجن بالإسماعيلية

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية، من مداهمة مكان اختباء أحد العناصر الإجرامية، المطلوب للتنفيذ عليه بعقوبة 7 سنوات في قضية مخدرات، وتمكنت القوات من ضبط المتهم. 

وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بقطاع الأمن العام، اختباء أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية، والهارب من تنفيذه عقوبة السجن 7 سنوات فـى قضية "اتجار مخدرات"، والسابق إتهامه في قضيتي "مخدرات- سلاح ناري"، بمنطقة العاشر من رمضان بالشرقية خشية ضبطه. 

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، وتم ضبطه.

أمن مخدرات اجراءات متهم مديرية أمن نفي دائرة ورد العاشر من رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

الأكثر قراءة

موعد إجازة نصف العام 2022.. والخطط الوقائية فى المدارس

«رياح وحبات برد».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت وأماكن سقوط الأمطار

«الأمطار» تفرض الطوارئ فى 7 محافظات.. وتحذيرات من وزير التنمية المحلية

«بايدن ليس الأول».. كيف نقل جورج بوش صلاحياته لنائبه مرتين؟

مكتبة الإسكندرية تستقبل الأمير تشارلز رفقة زوجته كاميلا (صور)

كواليس انفجار لغم حقيقي في آخر يوم تصوير «ليلة السقوط» لطارق لطفي (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «١- ٢»

عبد الرحيم طايع

حديث الجنس والمخدرات والمال

مؤمن المحمدي

يا خرابي يا عرابي

عفاف السيد

الأمثال الشعبية.. عصير حكمة المصريين وتناقضهم وحبهم للحياة

أسماء محفوظ

وقوع البلاء ولّا انتظاره؟

محمد نجم

هل القمة الأمريكية- الصينية هى بداية حل أزمات العالم؟

جلال حمام

ميزان «نوبل» المائل!

مدحت بشاى

كنيستنا المصرية وإعلام التنوير

صور

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

بريطانيا تحظر حماس.. ماذا قالت إسرائيل والحركة الفلسطينية؟

«التعاون الإسلامى» تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى

وقفة احتجاجية تنديدًا بقرارات الإخلاء والهدم من بلدية الاحتلال بالقدس