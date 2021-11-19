وكيل «صحة المنوفية» تتابع الفرق المتنقلة لتطعيم المواطنين ضد كورونا

تابعت الدكتورة رشا محمود خضر وكيل مديرية الصحة بالمنوفية، فرق تطعيم لقاح كورونا، حيث قامت الفرق الطبية المتحركة بصحة المنوفية والمخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بجهود مكثفة لتطعيم المواطنين من أمام المساجد الكبرى والتجمعات المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة ومراكز الشباب.

وتفقدت الفرق المتنقلة بلقاح فيروس كورونا في مركز بركة السبع، وتم الاطمئنان على سير العمل وتوافر التطعيمات وسلسلة التبريد رافقها أثناء الزيارة الدكتور طاهر محمد مدير الادارة الطبية ببركه السبع ، والدكتورة منال سلام والدكتور محمد سلام إدارة الرعاية الأساسية وفريق الاشراف ببركه السبع .

كما تم متابعة عملية تسجيل المواطنين على السيستم الخاص بتلقي اللقاح، والتنبيه بإتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم.

وأكدت وكيل المديرية بأن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية، بالإضافة الى الفرق المتنقلة و أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.

وأعلنت أنه تم تخطى المليون جرعة الأولى من تطعيم المواطنين بالمنوفية ودعت جميع المواطنين بضرورة التوجه إلى نقاط تلقي اللقاح والمنتشرة في جميع مراكز المراكز المحافظة، حيث أن التطعيم هو خط الدفاع الأول للحد من انتشار فيروس كورونا مع الالتزام بارتداء الماسكات والإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع.