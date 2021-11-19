الجمعة 19 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استمرار رحلات زيارة جبال الملح ومعالم مدينة بورفؤاد

جبال الملح
جبال الملح

شهدت مدينة بورفؤاد، اليوم الجمعة، إقبال الآلاف من الزائرين من أبناء المدينة والمحافظات الأخرى، حيث يستمر توافد أتوبيسات الرحلات من محافظات الجمهورية لمدينة بورفؤاد لزيارة العديد من المعالم السياحية والتاريخية وعلى رأسها جبال الملح، والتي اكتسبت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأول الأماكن السياحية التي يزورها القادمين للمدينة والتي أصبحت من أفضل الأماكن السياحية ببورسعيد مؤخراً.

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بالإضافة إلى ركوب المعدية والتقاط الصور التذكارية مع طيور النورس وقبة هيئة قناة السويس التاريخية وزيارة المجمع الإسلامي ومسجد بورفؤاد الكبير وفيلا الرئيس الراحل محمد أنور السادات ونادي بورفؤاد الرياضي، والذي يعد أقدم نادي تم إنشاؤه بمصر ومشاهدة فيلات هيئة قناة السويس التاريخية والتي تمتاز بالطراز الفرنسي ألفريد وميدان الملك فؤاد ومحكمة المختلط التاريخية والتجول في شوارع المدينة وسط المسطحات الخضراء.

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وأعرب العديد من المواطنين عن سعادتهم بزيارة المدينة، والتي تمتلك مقومات سياحية رائعة ومصممة على الطراز الأوروبي، مؤكدين على أن مدينة بورفؤاد شهدت طفرة كبيرة فى مجال السياحة، وأصبحت تمتلك العديد من المناطق السياحية المميزة، والتي يتم تداولها على نطاق واسع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

السياحية جمهور قناة السويس زيارة مسجد أتوبيس

رئيس التحرير

وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

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