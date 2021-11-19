يحل الفنان أحمد أمين ضيف شرف فيلم "برا المنهج"، والمقرر عرضه في دور العرض السينمائي ١٥ ديسمبر، وهو قصة وإخراج عمرو سلامة.

ويقام العرض العالمي الأول له خلال الحفل الختامي للدورة الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي المقرر إقامته في الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر المقبل، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ويظهر في البوستر التشويقي، صورة طفل يرتدي الزي المدرسي ويقف أمام شبح مخيف يحمل في إحدى يديه كرة قدم والأخرى حلوى مُثلجة، بينما يظهر في الخلفية منزل قديم وسط مزارع خضراء فيما يحيط بهم عدد من كرات القدم.

ويُعد «برا المنهج» دراما تمس القلب، وتدور حول شخصية «نور» الطفل اليتيم الذي يبلغ من العمر 13 عامًا، ويحاول كسب احترام زملائه من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة يخاف الأولاد المرور بقربه، ليكتشف أن الذي يسكنه رجل عجوز مختبئًا من العالم هناك، وتنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبي والرجل العجوز، ما يدفع بهما إلى رحلة لاكتشاف الذات.

الفيلم بطولة الفنان ماجد الكدواني، بالاشتراك مع كل من؛ روبي، الطفل عمر الشريف، أسماء أبو اليزيد، أحمد خالد صالح، ودنيا ماهر، ومدير التصوير أحمد بشاري "شيكو"، وهو قصة وإخراج عمرو سلامة، وسيناريو وحوار خالد دياب وعمرو سلامة، ومن إنتاج «Lagoonie Film Production» (شاهيناز العقاد)، وتوزيع داخلي «دولار فيلم»، فيما تتولى «MAD Solutions» مهام التسويق والترويج للفيلم.