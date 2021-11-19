جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية

تمكّن رجال جمارك مطار الغردقة الدولي، برئاسة هشام شرارة من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران الأوكرانية، القادمة من مطار كييف الدولي بأوكرانيا، تم الاشتباه فى راكبة أوكرانية أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها أية أشياء تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجابت بالنفي.

وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، بمعرفة على أحمد جمال تحت اشراف خالد يحيي رئيس قسم الفحص بالأشعة، فتلاحظ وجود أشياء متماثلة بحقائب الراكبة.

وتم تكليف مصطفى حسن، تحت إشراف عاصم عبدالعليم مدير الحركة، بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود 6220 شريط دواء وأمبول مخبأة بقاع سحرى أسفل الحقائب.

وتم التحريز بلجنة مكونة من حفني محمد بحضور عبد المحسن الشعيني رئيس قسم الأمن الجمركي، وأحمد عسكر بمكافحة التهرب الجمركي .

وفي سياق متصل، كان قرر أحمد القرنشاوي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 11 لسنة 2021.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي، يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.