الجمعة 19 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

طائرات روسية وصينية تُسير دورية مشتركة فوق المحيط الهادئ

جريدة الدستور

أعلنت روسيا أن طائرات تابعة لها والصين نفذت دورية جوية مشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وأكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف- بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية- أن وزير الدفاع سيرجي شويجو قد أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين، خلال اجتماع للأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الروسي، اليوم الجمعة، بتحقيق الأهداف المطروحة بنجاح خلال الدورية فوق بحر الصين الشرقي وبحر اليابان.
وأشار إلى أنه شارك في الدورية، التي استمرت لأكثر من 10 ساعات، من الجانب الروسي قاذفات استراتيجية طويلة المدى ومقاتلة من طراز "سو-35 إس" وطائرة للإنذار المبكر والتحكم من طراز "بيريف إيه -50".
وأوضح بيسكوف أن مقاتلات يابانية من طراز "إف - 16" و"إف- 15" رافقت القاذفات الاستراتيجية الروسية في بعض مراحل الدورية، مشددًا على أن الدورية نفذت بالتوافق الصارم مع القانون الدولي دون أي انتهاكات لأجواء دول أخرى.
من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق اليوم، أن قاذفتين استراتيجيتين بعيدتي المدى من طراز "تو-95 إم إس" نفذتا تحليقًا مقررًا فوق المياه الدولية في بحر بيرنج وبحر تشوكشي وبحر أوخوتسك بمرافقة مقاتلات روسية من طراز "سو-35 إس".
 

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