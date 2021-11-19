كواليس انفجار لغم حقيقي في آخر يوم تصوير «ليلة السقوط» لطارق لطفي (صور)

شهد اليوم الأخير من تصوير مسلسل "ليلة السقوط"، للنجم طارق لطفي، انفجار لغم خلال التصوير فى "المدينة القديمة" بمنطقة الساحل الأيمن فى الموصل بالعراق، وهو المكان الذى شهد معركة تحرير الموصل من الدواعش على يد القوات العراقية بكافة انواعها وعلى راسها جهاز مكافحة الارهاب، ولم يسفر الانفجار عن أى خسائر بشرية.

ووجه المنتج قيس الرضوانى رئيس شركة بلا حدود للإنتاج الفنى، باستبدال إحدى الكاميرات التي تضررت إثر الانفجار، خاصة أن المخرج ناجى طعمي يصور مشاهد المعارك بـ٤ كاميرات تقنيتها حديثة على أعلى مستوى .

المخرج ناجي طعمي والمنتج

الانفجار خلال التصوير

وبهذا فقد انتهى فريق عمل مسلسل "ليلة السقوط" من تصوير المشاهد النهائية للمسلسل، استعدادا لدخول العمل مرحلة المونتاج والمكساج ليكون جاهزا للعرض على الفضائيات بداية العام المقبل.

وقال المنتج الدكتور قيس الرضوانى، في تصريحات صحفية: أثناء تصوير المشهد الأخير فى المسلسل، انفجر لغم حقيقي، من مخلفات معركة تحرير الموصل من أيدي تنظيم داعش، وكاد أن يصيب فريق العمل، لكن الانفجار طال كاميرات التصوير فقط فى المدينة القديمة بمنطقة الموصل، وهى المنطقة التى تحتوى على سراديب ودمار شامل بسبب معركة تحرير الموصل، والتى شهدت مقتل عدد كبير من عناصر داعش الارهابية ، علماً ان المنطقة لم تطأها عناصر إزالة الألغام والمتفجرات منذ المعركة لكن كان لدينا إصرار على تصوير مشاهد العمل فى أماكنها الحقيقية، حتى تظهر للجمهور العربى وللعالم ما حدث فى مدينة الموصل، وما أحدثه الدواعش فى العراق فى الفترة من 2014 وحتى 2017، ليظهر كم الدمار الشامل الذى أحدثه الإرهاب.

فريق العمل فى كواليس التصوير

وأشار الرضوانى إلى أن العمل ليس مجرد عمل فنى لكنه عمل وطنى، وكل من شارك فيه تعامل معه على هذا الأساس، ذلك لأننا نقدم توثيقاً للمآسي التي شهدها الوطن العربي، ولذا تخطت ميزانية التصوير حتى الآن أكثر من 5 مليون دولار، لأننا استخدمنا أحدث الكاميرات، بالإضافة للتعاون مع مديرين تصوير على مستوى عالي .

وشدد على أن تنفيذ معارك الأكشن تم بشكل حقيقى، وكذلك تم الاستعانة بأجهزة خاصة لتصوير الانفجارات التى تمت، واستمر التصوير لأكثر من 122 يوم، حتى يخرج العمل بهذه الصورة التى تليق بتوثيق أحداث مهمة حقيقية تظهر دور القوات العراقية فى الحفاظ على وطنهم، وإبرز العمل تكاتف الشعب العراقى بكل مكوناته وطوائفه وقومياته في مواجهة قوى الظلام والطغيان التي حاولت محو تاريخ العراق الجميل، ويحكى فى إطار درامى تشويقى توثيقى الجرائم التى ارتكبتها داعش الارهابية فى أهل العراق فى 3 سنوات عجاف شهدت خلالها أحداثاً مأساوية دموية.

وأكد على أن التصوير تم فى الموصل واربيل ودهوك وعدد كبير من الأماكن الحقيقية ورفضنا بناء ديكورات حتى يظهر العمل بشكلها الحقيقي.

يذكر أن "ليلة السقوط" استغرق الإعداد له 3 أعوام، ورصدت الشركة المنتجة ميزانية ضخمة لتقديمه على أعلى مستوى، حيث اختارت باقة مميزة من أهم نجوم الوطن العربى، تضم أكثر من ١٣٠ فنان وفنانة فى سابقة لم تحدث من قبل، تحت قيادة المخرج المتميز ناجى طعمة، والذى حقق نجاحات ضخمة فى الآونة الأخيرة بأجزاء مسلسل "باب الحارة" الثلاث .

ويشارك فى العمل من مصر النجم طارق لطفي والفنان أحمد صيام، ومن سوريا النجم باسم ياخور والفنانة كندة حنا، ومن الأردن النجمة صبا مبارك، إلى جانب كوكبة من نجوم الدراما العراقية وأبرزهم جواد الشكرجي وخليل إبراهيم وذوالفقار خضر وريهام البياتي وبيداء المعتصم.

كل هؤلاء يقدمون سيناريو للكاتب الكبير مجدى صابر الذى جمع بمساعدة شركة الانتاج كافة المواد الأرشيفية للوصول إلى أدق التفاصيل ليخرج عملاً فنياً حقيقياً مليئاً بالتفاصيل التى تفضح الجماعة الإرهابية وتكشفها.