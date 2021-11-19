الجمعة 19 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليونان تفرض قيودًا صحية جديدة على غير المحصنين ضد كورونا

جريدة الدستور

أعلن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، فرض قيود صحية جديدة على الأشخاص غير المحصنين ضد كورونا تنفذ بدءًا من الإثنين المقبل، وسط تصاعد مستمر للوباء في الأسابيع الأخيرة في البلاد.


وقال ميتسوتاكيس - في تصريح نقلته صحيفة كاثمريني اليونانية - إنه سيتم منع الأشخاص غير المحصنين من دخول مزيد من الأماكن المغلقة بما في ذلك دور السينما والمتاحف وصالات الألعاب الرياضية اعتبارًا من الإثنين المقبل.


وأضاف: "أن هذا الإجراء للحماية الفورية، وبالطبع لحث الناس على التطعيم"، مشيرًا إلى أن أكثر من 7 ملايين يوناني أخذوا اللقاح.. لكنه أعرب عن أسفه لأن "575 ألف مواطن فوق سن الستين لا يزالون غير محصنين، ونعلم أنهم الأكثر تضررًا من الفيروس لأن لديهم عددًا أقل من الأجسام المضادة".


وأعلن ميتسوتاكيس أن شهادات التطعيم لمن تزيد أعمارهم عن 60 عامًا ستنتهي صلاحيتها بعد سبعة أشهر من تاريخ أخذ الجرعات الأساسية.


وبالنظر إلى أن اللقاح المعزز ضروري بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية من اللقاح، فهذا يعني أنه سيتم منح هذه الفئة العمرية شهرًا للحصول عليه قبل أن تنتهي صلاحية شهادة التطعيم .


وسيتم تطبيق ساعات العمل متقطعة أيضًا في القطاعين العام والخاص لتجنب الازدحام، خاصة في أوقات الذروة وفي وسائل النقل العام، بينما سيتم تطبيق أحكام خاصة على الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال في المدرسة.
 

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