أهرامات الجيزة ومتحف الحضارة يستقبلان الموسيقار العالمي ريكاردو موتي

استقبلت منطقة أهرامات الجيزة الموسيقار العالمي ريكاردو موتي، واستمرت الجولة بزيارة المتحف القومي للحضارة المصرية للتعرف على التاريخ المصري والآثار المصرية العريقة، ثم تناولوا وجبة الغذاء في إحدى الباخرات السياحية على ضفاف النيل الساحر.

وأعرب موتي عن سعادته بهذه الزيارة الرائعة، كما حرص على التقاط الصور التذكارية مع الأهرامات وأبو الهول، وفي متحف الحضارة حرص على إلتقاط أروع الصور مع ملوك مصر العظماء، وفي قلب النيل الساحر التقت الصور أثناء تناوله وجبة الغذاء برفقة أوركسترا فيينا الفيلهارمونى الذين أعربوا عن بالغ سعادتهم لهذه الزيارة وخاصة عند رؤيتهم الأهرامات العريقة وملوك مصر العظماء.

جدير بالذكر أنه غداً حفل الافتتاح الرسمي لقاعة الموسيقي بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية، يقدم الموسيقار العالمي ريكاردو موتي حفل الافتتاح برفقة أوركسترا فيينا الفيلهارمونى وذلك ضمن برنامج زيارته التي تستغرق أربعة أيام بتنظيم شركة D Media Advertising وبعد غد يقدم موتي الحفل الجماهيري.

ومن المقرر أن تقدم الأوركسترا حفلتيها القادمتين ف مصر تحت قيادة الموسيقار الإيطالي موتي الذي احتفل بعيد ميلاده الثمانين هذا العام، والذي يعد واحدًا من أبرز قائدي الأوركسترا في العالم، ويدير حاليًا كل من أوركسترا شيكاجو السيمفونية وأوركسترا لويجى كيروبينى.

يذكر أن أوركسترا فيينا الفيلهارمونى، هي واحدة من أرقى الأوركسترات في العالم، وستحيي أول حفل لها داخل مدينة الفنون والثقافة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وستقدم الأوركسترا بقيادة الموسيقار البارع ريكاردو موتي، حفلتين في افتتاح قاعة الموسيقى بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة يومي 20 و21 نوفمبر.

ويضم البرنامج مقطوعات لشوبرت، وسترافنسكى، ومندلسون، بارتولدرى، وموتسارت، فى واحدة من اكبر وأهم مجمعات الفنون والثقافة.

وشيدت قاعة الموسيقى في مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية وفقًا لأعلى المعايير التقنية والفنية العالمية، في إطار اهتمام الدولة المصرية بتقديم حفلات موسيقية رفيعة المستوى للجمهور المصري، والإقليمي والدولي.

وتأسست أوركسترا فيينا الفيلهارمونى عام 1842، وتعد واحدة من أكبر الأوركسترات في العالم، وكانت قد قدمت آخر عروضها فى مصر، فى مدينتي القاهرة والإسكندرية في حفلات كاملة العدد عام 1950.