الجمعة 19 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحريات: لا شبهة جنائية فى وفاة طفلة بتناول عقار طبى بالعجوزة

جريدة الدستور

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة دفن جثة طفلة لقيت مصرعها نتيجة تناولها عقارا طبيا عن طريق الخطأ داخل مسكنها بالعجوزة، وتبين أن الطفلة خلال لهوها تناولت العقار الطبي الخاص بأحد أفراد أسرتها، مما أسفر عن وفاتها.

 واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرتها، ولم يشتبهوا في وفاتها جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإنهاء إجراءات دفنها، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنقل طفلة إلى المستشفى تبلغ من العمر ما يقرب من 6 سنوات، في محاولة لإسعافها، إلا أنها فارقت الحياة، وتبين من خلال التقرير الطبي تناولها عقارا طبيا بالخطأ مما أسفر عن وفاتها، وحرر محضر بالواقعة، وتم الاستماع لأقوال أفراد أسرتها.

وأكدت تحريات رجال المباحث بقسم شرطة العجوزة عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

النيابة العامة دفن جثة طفلة عقارا طبيا لعجوزة

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