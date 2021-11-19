جامعة سوهاج تكرم طلاب هندسة الفائزين بمسابقة طلاء منازل «حياة كريمة»

كرم الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، الطلاب الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولي بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة، وذلك بمسابقة تصميم طلاء موحد لمنازل قري المشروع القومى "حياة كريمة"، والتي نفذها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور الدكتور أحمد قاسم القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور طلعت علي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة فاطمة عثمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وخلال كلمته أوضح الدكتور مصطفي عبد الخالق، أن المسابقة تأتي ضمن مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للارتقاء بالقرى الريفية، وتحسين معيشة الفئات الأكثر احتياجاً، لافتاً إلى أن الهدف من المسابقة هو إعداد تصميم موحد لطلاء المنازل بالقرى المستهدفة بالمبادرة، بهدف تحسين المظهر الجمالي لها.

وأشار الدكتور طلعت علي، إلي أن المسابقة تضمنت عدة محاور وهي، اختيار مواد البناء الملائمة للبيئة، واختيار الأكواد الملائمة لطبيعة المكان، مضيفاً أن المسابقة استمرت لمدة ثلاثة أيام.

وأضافت الدكتورة فاطمة عثمان، أن الطلاب الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى هم، الطالب محمد أسامة، والطالب زياد أحمد، والمركز الثالث كان مناصفة بين مجموعتين من الطلاب الأولى ضمت كلا من الطالب محمد أشرف والطالب محمد إيهاب، والمجموعة الثانية الطالبة هدير محمد والطالبة إسراء محمود.

أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، أنه تم تخصيص مبلغ مليون و٦٦٠ ألف جنيه لسداد الرسوم الجامعية ومصروفات المقررات الإلكترونية من صندوق التكافل الإجتماعى لعدد ١٩٢٩ طالب من الذين تقدموا للإستفادة من خدمات الصندوق بجميع كليات الجامعة .

وأكد "عبد الخالق"، أن الجامعة تحرص بصفة مستمرة على تقديم الدعم ومساندة الطلاب، بهدف تعزيز فرص التكافؤ بين جميع الطلاب من أجل إستكمال مسيرتهم التعليمية.

وأوضح الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تقدم كافة أوجه الرعاية والدعم للطلاب، وتعمل جاهدة لحل المشكلات التي تواجههم، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن كاهل أولياء الأمور، لإستكمال مراحل التعليم الجامعي لأبنائهم على أكمل وجه .

‌وأضاف صبري محمد مدير عام إدارة رعاية الشباب، أنه تم فرز جميع الأبحاث المقدمة من الطلاب، وبحث مدي ملاءمتها للشروط التي تم وضعها من جانب الصندوق الإجتماعي، موضحاً أن الشروط تضم الحالات التي ليس لها دخل ثابت سواء معاش أو تكافل أو ضمان إجتماعي، والتي يقل متوسط دخل الفرد فيها عن ٣٠٠ جنيه، بالإضافة إلى الأسر التي لها دخل ثابت يتراوح الدخل الفردي من ٣٠٠ إلي ٥٠٠ جنيه.

وأشار الدكتور أحمد مسعود مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية"mis"، إلى أنه تم إدخال جميع بيانات الطلاب الذين تقدموا بالبحث الاجتماعي، وذلك لأول مرة إلكترونياً عن طريق منصة زاد، وذلك لتسهيل الإجراءات على الطلاب وتجنبا لحدوث أي خطاً خلال عملية التسجيل أو تكرارها .