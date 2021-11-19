«الأمطار» تفرض الطوارئ فى 7 محافظات.. وتحذيرات من وزير التنمية المحلية

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة التقارير الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية، بتعرض عدد من المحافظات لموجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة خلال اليومين المقبلين، وهي: الدقهلية والإسكندرية وكفر الشيخ ومطروح ودمياط والبحيرة وشمال سيناء.

ووجه "شعراوي"، المحافظين بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوي والطوارئ في تلك المحافظات لحين الاستقرار في الأحوال الجوية، كما طالب غرفة العمليات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بجميع على مدار الساعة؛ لسرعة التعامل مع أى أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

ولفت إلى أن المحافظات التي من المتوقع تعرضها لموجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية، قررت تعطيل الدراسة للطلاب بجميع مناطق المحافظات لحين الاستقرار في حالة الطقس وتوقف سقوط الأمطار.

وشدد "شعراوي" على ضرورة متابعة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لجاهزية بالوعات الصرف الصحي والمعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، والقيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظات، والإسراع من عمليات شفط أي تراكمات وتجمعات لمياه الأمطار حتى لا تتأثر حركة سير المواطنين والسيارات في الشوارع.

وأوضح أن تقرير غرفة العمليات بالوزارة، أشار إلى أن هناك حالة من الاستقرار في حالة الطقس في باقي محافظات الجمهورية، مع رفع درجة الاستعداد لكل الأجهزة المعنية.

وشدد على أهمية استمرار التنسيق المستمر والتعاون بين كل القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات، خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور والحماية المدنية.

ونوه بأنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين بالمحافظات التي من المحتمل أن تشهد موجة من الطقس السيئ لضمان سلامتهم وأمنهم، وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.

وطالب "شعراوي" بضرورة تواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية فى الشوارع على مدار اليوم؛ لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار، وعدم تعطيل الحركة المرورية.