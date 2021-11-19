كيت ميدلتون تتألق بإطلالات الأميرة ديانا (صور)

يبدو أن كيت ميدلتون استلهمت أسلوب الأميرة ديانا على مر السنين، حيث بدأت في ارتداء ملابس مثل الأميرة ديانا في وقت مبكر من علاقتها مع الأمير ويليام.



وجربت نفس قبعات الراحلة ديانا، وشوهدت وهي تحمل حقائب يد تتشابه مع تلك التي تمتلكها ديانا أميرة ويلز، ونعرض لكم فيما يلي 10 مرات استلهمت كيت ميدلتون أزيائها من ملابس الأميرة ديانا وفقا لموقع insider

أبرز المرات التي قامت فيها كيت ميدلتون بتقليد أسلوب الأميرة ديانا

ارتدت نفس معطف الأميرة ديانا الأحمر ببداية علاقتها مع ويليام



أثناء رحلة تزلج عام 2005 مع الأمير ويليام في كلوسترز بسويسرا، تم تصوير ميدلتون وهي تحمل معداتها في معطف أحمر مع ياقة عالية وقفازات سوداء.

وبدت ميدلتون تمامًا مثل الأميرة ديانا عندما زارت نفس المنتجع مع الأمير تشارلز في فبراير 1986، حيث كانت ديانا ترتدي أيضًا معطفًا أحمر وقفازات سوداء في ذلك الوقت، على الرغم من أنها ارتدت عقالًا ثلاثي الألوان

في عام 2006 اتخذت كيت ميدلتون نفس الزي الذي ارتدته الأميرة ديانا قبل 13 عامًا تقريبًا



أرتدت ديانا في عيد الميلاد عام 1993، معطفًا أحمر بأزرار سوداء وقميصًا برقبة عالية وجواربًا سوداء وقبعة عريضة الحواف بها مادة شبكية معلقة أمام وجهها.

واتبعت ميدلتون نهجًا أكثر حداثة في ديسمبر 2006 لكنه شبيها به وظهرت بمعطف أحمر فوق قميص أسود مع خط رقبة على شكل مغرفة، فضلاً عن أحذية تصل إلى الركبة وجوارب سوداء وبهذا الشكل بدت مثل أميرة ويلز، وحملت ميدلتون أيضًا حقيبة يد سوداء وارتدت قفازات سوداء ونفس القباعة.

ارتدت كلتا المرأتين عباءات سوداء بدون حمالات في المناسبات الرسمية





في 9 مارس 1981 قامت الأميرة ديانا بأول ظهور علني لها مع الأمير تشارلز في قاعة Goldsmiths في لندن، وبدت مثل الملوك في هذا الحدث في ثوبها بدون حمالات لذي كان ياقة على شكل قلب مع كشكشات قصيرة ومجوهرات مرصعة بالماس.

وارتدت دوقة كامبريدج فستانًا متطابقًا تقريبًا في 19 ديسمبر 2011، أثناء حضورها حفل A Night of Heroes: The Sun Military Awards في لندن.

وكان فستانها من نفس اللون وله خط رقبة مشابه، كما ارتدت ميدلتون مجوهرات من الماس.

لقد ارتدوا أيضًا ملابس مماثلة أثناء الرحلات الدولية



تم تصوير ميدلتون في كوالالمبور ماليزيا في 14 سبتمبر 2012، وهي ترتدي وشاح رأس أزرق وفستان مطابق، وكان الثوب الأخير ذو أكمام شفافة وجزء بأزرار.

وبدا الزي مشابهًا جدًا لواحد ارتدته الأميرة ديانا أثناء زيارتها لمستشفى شوكت خانوم التذكاري في لاهور بباكستان، في 22 يونيو 1996، على الرغم من أن نسختها كانت بدلة بنطلون وليست فستانًا، إلا أن كلا الزيين كانا من نفس اللون مع تفاصيل زر.

كرمت ميدلتون ديانا بارتداء نفس فستانها المنقّط بعد ولادة طفلها الأول الأمير جورج



اشتهرت الأميرة ديانا بمغادرة مستشفى سانت ماري في بادينغتون ، لندن، في 22 يونيو 1982، مرتدية فستانًا أخضر منقط، وجوارب طويلة بيضاء، وحذاء مسطح أحمر بعد ولادة الأمير ويليام.

بعد ما يقرب من 31 عامًا في 23 يوليو 2013، غادرت ميدلتون نفس المكان مع ابنها البكر في زي مشابه بفستان أزرق مع نقاط بيضاء ، وكعب أبيض قصير، حتى أن كلا الزوجين قاما بالتقاط نفس الصورة خارج المستشفى.

بدوا مثل التوائم بعد أن نسخت ميدلتون واحدة من أجمل إطلالات الأميرة ديانا في عام 2015



ارتدت الأميرة ديانا لأول مرة سترة طويلة زهرية اللون فوق تنورة متطابقة أثناء زيارتها لوستمنستر بلندن في يونيو 1990، مع حذاء أسود قصير، وحقيبة كلاتش مطابقة، ومجوهرات ذهبية.

وارتدت ميدلتون بعد ذلك زيًا مشابهًا أثناء زيارتها لمركز ستيفن لورانس في لندن، في 27 مارس 2015، وكان مظهرها عبارة عن سترة من قطعة واحدة على عكس بدلة ديانا المكونة من قطعتين.

ارتدت ميدلتون فستاناً زهرياً في عام 2017 يشبه فستانا خاصا بالأميرة ديانا





وصلت ميدلتون إلى حديقة Sunken Garden في قصر Kensington في 30 أغسطس 2017، مرتدية فستانًا أخضر طويل الأكمام بنقوش زهور برتقالية، ذو أكمام منتفخة عند الكتفين.

وبدا مشابها لثوب أزرق ارتدته الأميرة ديانا في عام 1981 أثناء بروفة حفل زفافها.

ظهرت مره أخري برفقة طفلها الرضيع في ثوب مشابه لديانا



بعد ولادة الأمير لويس، تم تصوير ميدلتون خارج مستشفى سانت ماري في 23 أبريل 2018 مرتدية فستانًا أحمر بأكمام متوسطة الطول وياقة بيضاء.

وبدت صورة ميدلتون مثل صورة خاصة بالأميرة ديانا، التي كانت ترتدي بها فستانًا أحمر بياقة بيضاء في 16 سبتمبر 1984، بعد وقت قصير من ولادة الأمير هاري.

كررت أيضًا بعض الملابس الرسمية لأميرة ويلز



أثناء حضور وسام خدمة Garter Service في وندسور بإنجلترا ارتدت ميدلتون فستانًا أبيض بأكمام طويلة مع خياطة سوداء، وأكملت الإطلالة بكعب أسود وحقيبة كلاتش بيضاء وقبعة سوداء.

وبالمثل ارتدت الأميرة ديانا سترة بيضاء بخياطة سوداء وتنورة متطابقة أثناء حضورها حدثًا مع أطفالها في 19 أغسطس 1995.

ارتدت ميدلتون تنورة ذات ثنيات وسترة زرقاء تتناسب مع الزي الذي ارتدته الأميرة ديانا



أرتت ديانا هذا الزي الأزرق أثناء زيارتها لكوريا الجنوبية في 5 نوفمبر 1992، وعكست ميدلتون مظهرها لاحقًا أثناء زيارته لاسكتلندا مع زوجها في 24 مايو 2021.