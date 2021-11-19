ضبط 3 أطنان سكر مجهولة المصدر داخل مصنع حلويات فى الدقهلية

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين (3,92 طن "سكر حر – زيت طعام – دقيق فاخر" بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لاحتوائها على نسبة شوائب مستلزمات إنتاج – 36840 قطعة "كيك" بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية "منتج نهائى" -7800 عبوة فارغة معدة للتعبئة -5 ماكينة خط إنتاج وتشكل خطراً على الصحة العامة) ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الحلويات والمخبوزات بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة، وضبط (178 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين تم تجميعها للاستيلاء على الدعم وتحقيق أرباح غير مشروعة)، بحوزة (المدير المسئول عن مخبز بلدى) بمحافظة الدقهلية.

وأثمرت الجهود عن ضبط (50 طن "أعلاف حيوانية") معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيوانى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون وذات الآثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة البحيرة.