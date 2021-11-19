قاتل الفنان فايق عزب.. كل ما تريد معرفته عن فيروس مارسا

يصادف اليوم الذكرى الأولى لوفاة الفنان الكبير فايق عزب الذي أصيب بفيروس نادر يدعى "مارسا" دخل على إثره إلى العناية المركزة وتوفى بسبب مضاعفاته، وفي هذا الصدد يقدم موقع الدستور تقريرا عن فيروس مارسا النادر وأعراضه ومضاعفاته بحسب كلام الدكتور احمد هاني اخصائي الأمراض الفيروسية والمناعية.

- ما هو فيروس مارسا؟

“مارسا” نوع من الجراثيم التي لا تستجيب للعلاج بالمضادات الحيوية، وبتصيب الجهاز المناعي والمخ مباشرة وتسبب الوفاة خلال أيام.

- كيف يمكن الإصابة بفيروس مارسا؟

عند دخول الأشخاص إلى أي مستشفى أو وحدات علاج مختلفة كمراكز الغسيل الكلوي أو وحدات الرعاية المركزة تتم العدوى في حالة كانت تلك الوحدات أو الرعايات غير مطهرة.

- ما هي أعراض فيروس مارسا؟

أعراض فيروس مارسا كثيرة وتشبه في بعض الأحيان أعراض فيروس كورونا المستجد وهي كالتالي:

- الإصابة بعدوى على سطح الجلد يصاحبها ألم شديد وتورم واحمرار وتكون مليئة بالصديد.

- ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

- خراج يجب علاجه عن طريق الجراحة وإلا يتعرض الشخص للخطر وتتسبب في حدوث مشاكل في القلب والرئة نتيجة لتراكم الصديد في الجسم.

- ما هي مضاعفات فيروس مارسا؟

هناك العديد من المضاعفات الصحية التي يصاب بها الشخص المصاب وهي:

- حدوث مشاكل في مجرى الدم.

- حدوث العديد من المشاكل الصحية على الرئة.

- ضعف عضلة القلب.

- حدوث مشاكل في العظام والمفاصل.

- ما هي طرق الوقاية من فيروس مارسا؟

الأشخاص المصابون بمارسا يتم وضعهم في الحجر الصحي تجنبا لإصابة أي أشخاص آخرين أو انتشار العدوى وطرق الوقاية هي نفس طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد:

- ارتداء ملابس واقية.

- غسل اليدين جيدا بالماء والصابون.

- تعقيم الأسطح.

- غسل الملابس عند التعامل مع شخص مصاب.