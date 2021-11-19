الجمعة 19 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الفلبين تدين اعتراض خفر السواحل الصينيين قاربي إمداد في مياه متنازع عليها

سواحل الصينيين
سواحل الصينيين

أدانت وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية، قيام خفر السواحل الصينيين بإعتراض قاربي إمداد في مياه ضحلة متنازع عليها ووصفته بأنه غير قانوني، قائلة إن خفر السواحل الصينيين توغلوا في المياه داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين، طبقا لما ذكرته صحيفة "مانيلا تايمز" اليوم الجمعة.

وذكرت الحكومة الفلبينية أن خفر السواحل الصينيين اعترضوا طريق قاربين مدنيين، وأطلقوا خراطيم مياه، عليهما، بينما كانا يقومان باعادة تزويد  قوات فلبينية بإمدادات، والتي تتمركز في منطقة "ايونجين شول"، عند جزر سبراتلي المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وذكر مستشار الأمن القومي، هيرموجينيس اسبيرون، في مقابلة جرت معه أمس الخميس، إن القاربين، كانا في طريقهما الثلاثاء الماضي إلى منطقة "أيونجين شول"، حيث كانت تتمركز سفينة البحرية الفلبينية، "بي.آر.بي سيرا مادر".

وأضاف "تم رصد حوالي 19 سفينة تابعة لخفر السواحل الصينيين، في المنطقة، منذ حوالي أسبوع، وتم رصد 45 سفينة أخرى في جزيرة باج-اسا".

وتابع "يتعين أن ندين ذلك ونحتج على الحادث، ببساطة لأنها منطقتنا السيادية، وهم داخل أراضينا ولدينا السلطة على المنطقة".

وأضاف أنه على الرغم من الحادث، ستواصل الفلبين إعادة تزويد قوات البحرية في منطقة "أيونجين شول" بالإمدادات. 

وتقع مياه "أيونجين شول"، على بعد 105 أميال بحرية غرب مقاطعة بالاوان الفلبينية وتقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد التي يبلغ طولها 200 ميل بحري.

وترسو سفينة بحرية فلبينية في المنطقة منذ عام 1999 .

وتزعم الصين أحقيتها في منطقة بحر الصين الجنوبي بأكملها، وقامت ببناء جزر صناعية بها منشآت ذات قدرات عسكرية في المنطقة.

واحتجت الفلبين على التصرفات "الاستفزازية" من جانب السفن الحكومية الصينية في بحر الصين الجنوبي في إشارة أخرى على استمرار التوترات بين الدولتين في المياه المتنازع عليها. 

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية الأربعاء: إنها احتجت على "الإصدار غير القانوني لأكثر من 200 تحد إذاعي وأصوات صافرات وإطلاق الأبواق من جانب السفن الحكومية الصينية ضد السلطات الفلبينية التي تقوم بدوريات شرعية واعتيادي وروتينية" حول أراضيها ومناطقها البحرية، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

الفلبين الصين منطقة بحر الصين الجنوبي وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية المنطقة الاقتصادية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

الأكثر قراءة

بالأسماء.. تفحم 7 ركاب في تصادم مروّع بطريق «الخارجة أسيوط»

أول صور لشحنة الغاز المصدرة من مصر إلى كرواتيا

«أوكار البانجو».. ضبط 28 مخزنًا تضم 13 ألف كيلو من الكيف

نائب رئيس « فياتا»: منطقة محور تنمية قناة السويس لها دور غير مسبوق عالميًا

ولي العهد البريطاني يشيد بجهود مصر فى حماية المرأة من التحرش والعنف

أسعار الأرز ترتفع.. 100 جنيه للشعير و450 جنيها للأبيض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «١- ٢»

عبد الرحيم طايع

حديث الجنس والمخدرات والمال

مؤمن المحمدي

يا خرابي يا عرابي

عفاف السيد

الأمثال الشعبية.. عصير حكمة المصريين وتناقضهم وحبهم للحياة

أسماء محفوظ

وقوع البلاء ولّا انتظاره؟

محمد نجم

هل القمة الأمريكية- الصينية هى بداية حل أزمات العالم؟

جلال حمام

ميزان «نوبل» المائل!

مدحت بشاى

كنيستنا المصرية وإعلام التنوير

صور

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

إيران تتجسس على وزير الجيش الإسرائيلى .. ما دور عامل النظافة؟

أبوردينة: حكومة إسرائيل الحالية تمادت في عمليات القتل وجرائم الحرب

الجامعة العربية تُدين ارتكاب الاحتلال جرائم الاغتيال بحق الفلسطينيين