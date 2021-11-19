ضبط «مستريح توظيف الأموال» فى سوهاج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم توظيف الأموال فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من "أحد المواطنين- مقيم بدائرة مركز شرطة ساقلتة بسوهاج" و8 آخرين بتضررهم من أحد الأشخاص لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بغرض استثمارها وتوظيفها فى مجال تجارة تعبئة وتغليف المواد الغذائية بعد إيهامهم بمنحهم أرباحا، ثم قام بالاستيلاء على تلك الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام "أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة ساقلتة بسوهاج" بممارسة نشاط إجرامى للنصب والاحتيال على المواطنين من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين راغبى استثمار أموالهم وتمكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين وتوقفه عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها، واستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون رد.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.