إزالة 110 حالات إشغال طريق في حملة ببني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية بالشوارع الرئيسية والميادين العامة لرفع كافة صور التعديات على الطريق العام والأرصفة بهدف استعادة الانضباط والمظهر الحضاري للمدن وتيسير الحركة المرورية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

فيما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة المحاسب هاني الجويلي حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق لرفع إشغالات الطريق العام بعدد من شوارع المدينة؛ لفرض الانضباط وتيسير الحركة المرورية واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، حيث أسفرت الحملة عن رفع وإزالة 110 حالة إشغال للطريق العام وتعدي على الأرصفة، وقد تنوعت بين إشغالات المقاهي والكافيهات وبروز المحال المخالفة والأسواق العشوائية.

فيما تم التحفظ على موازين وعربات باعة جائلين كراسي وطاولات بلاستيكية وحوامل حديدية وغيرها؛ لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، حيث تم تنفيذ غلق إداري وتشميع مركز للدروس الخصوصية لمخالفة القوانين والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، وعدم تطبيق قرارات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما قامت المنطقة لثالثة بإيقاف أعمال بناء مخالفة بأحد الأبراج بشارع 23 يوليو واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، بينما قامت شبكة الكهرباء الداخلية برفع كفاءة الإنارة العامة بشارع صلاح سالم، ومنطقة الهلال الأحمر ومحيط مؤسسة الأيتام وطريق السحارة.

في حين تقوم الوحدات القروية برفع المخلفات وصيانة الكهرباء وتطوير المداخل والإزالة في المهد، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية باروط بصيانة كشافات الإنارة بمدخل قرية باروط واستكمال نظافة ورفع الأتربة بالطريق الزراعي، ومن جانبها قامت الوحدة المحلية لقرية إهناسيا الخضراء بمتابعة إصلاح عطل في خط التليفونات الذى يربط قرية دموشيا بإهناسيا الخضراء والمرور على المخابز البلدية.

وتم تحرير عدة محاضر بالتنسيق مع مكتب التموين، هذا بالإضافة إلى الكشف عن تسريب للمياه الجوفية بإحدى المناطق بعزبة خلوصيا، حيث تم كسح جماعي لخزانات الصرف الصحي بالمنطقة.