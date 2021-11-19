بينهن أميرات.. مشاهير ارتدوا فساتين زفاف متشابهة (صور)

قادت الصدفة البحتة بعض السيدات من المشاهير لارتداء فساتين زفاف تشبه فساتين زفاف فساتين أخرى ارتدتها بعض المشاهير الأخريات فيما سبق، ونعرض لكم فيما يلي أبرز فساتين الزفاف المشابهة لبعض المشاهير وفقا لموقع insider .

فستان زفاف الممثلة ريتا هايورث يشبه فستان الأميرة مارجريت



أختارت الممثلة ريتا هايورث فستان من كريستيان ديور لحفل زفافها عام 1949 على الأمير علي خان من باكستان باللون الأزرق الناعم مع ياقة على شكل V وتنورة كاملة.



وفي عام 1960 تزوجت أخت الملكة الأميرة مارجريت من أنتوني أرمسترونج جونز مرتدية ثوب من الأورجانزا الحريري من نورمان هارتنيل كان له شكل مماثل.

تميز الفستان ذو الأكمام الطويلة أيضًا بخط العنق ، والذي كتبته مجلة Brides أنه كان صعبًا في ذلك الوقت .

فستان زفاف جريس كيلي يشبه فستان زفاف الأخوات هيلتون



أرتدت جريس كيلي ثوب زفاف طويل الأكمام وفتحة رقبة عالية عندما تزوجت من الأمير رينييه الثالث أمير موناكو عام 1956.



تميز فستان زفاف فالنتينو هوت كوتور من نيكي هيلتون في عام 2015 بفتحة عنق عالية مصنوعة من الدانتيل، مشابه لفستان جريس كيلي.



تزوجت باريس هيلتون من المصرفي الاستثماري جيمس روتشيلد في قصر كنسينغتون في لندن، مرتدية فستان زفاف من تصميم Oscar de la Renta مع دانتيل شفاف يذكرنا بفساتين شقيقتها، وفستان كيلي.

فستان زفاف ليلي ألين والأميرة صوفيا

تميز فستان زفاف ليلي ألين في نفس العام أيضًا بياقة على شكل V وأكمام من الدانتيل.



كان فستان زفاف الأميرة صوفيا السويدية لعام 2015 من تصميم إيدا سيوستيد يشبه أيضًا ثوب ليلي ألين.

فستان زفاف الأميرة أن والأميرة ماكسيما

أرتدت الأأميرة آن عام 1973 فستان زفاف من تصميم مورين بيكر من سوزان سمول.



وفي عام 2002 تزوجت الأميرة ماكسيما من هولندا من الأمير ويليم ألكسندر في فستان من فالنتينو، بفستانا مماثلا لفستان الأميرة أن.

فستان زفاف الملكة ماتيلد وفستان زفاف مارثا لويز



تضمن فستان الملكة ماتيلد من بلجيكا من حفل زفافها عام 1999 إلى الملك فيليب ياقة عالية، وأكمام طويلة وأزرار كن الأمام.



وكان فستان الزفاف النرويجي لمارثا لويز من عام 2002 يشبه ثوب الملكة ماتيلد.