الجمعة 19 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بينهن أميرات.. مشاهير ارتدوا فساتين زفاف متشابهة (صور)

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قادت الصدفة البحتة بعض السيدات من المشاهير لارتداء فساتين زفاف تشبه فساتين زفاف فساتين أخرى ارتدتها بعض المشاهير الأخريات فيما سبق، ونعرض لكم فيما يلي أبرز فساتين الزفاف المشابهة لبعض المشاهير وفقا لموقع insider .

ريتا هايورث والأمير علي خان في يوم زفافهما

فستان زفاف الممثلة  ريتا هايورث يشبه فستان الأميرة مارجريت 


أختارت  الممثلة ريتا هايورث فستان  من  كريستيان ديور لحفل زفافها عام 1949 على الأمير علي خان من باكستان باللون الأزرق الناعم مع ياقة على شكل V وتنورة كاملة.

الأميرة مارجريت ترتدي ثوبًا أبيض برقبة على شكل V في يوم زفافها عام 1960.


وفي عام 1960  تزوجت أخت الملكة  الأميرة مارجريت من أنتوني أرمسترونج جونز مرتدية ثوب من الأورجانزا الحريري من نورمان هارتنيل كان له شكل مماثل.
تميز الفستان ذو الأكمام الطويلة أيضًا بخط العنق ، والذي  كتبته مجلة Brides أنه كان صعبًا في ذلك الوقت .

غريس كيلي ترتدي فستان زفافها يوم زفافها.

فستان زفاف جريس كيلي يشبه فستان زفاف الأخوات هيلتون 
 

أرتدت جريس كيلي ثوب زفاف طويل الأكمام وفتحة رقبة عالية عندما تزوجت من الأمير رينييه الثالث أمير موناكو عام 1956.

فستان زفاف نيكي هيلتون يتميز برقبة عالية وأكمام من الدانتيل.


تميز فستان زفاف فالنتينو هوت كوتور من نيكي هيلتون في عام 2015 بفتحة عنق عالية مصنوعة من الدانتيل، مشابه لفستان جريس كيلي.

باريس هيلتون وكارتر ريوم في زي زفافهما.


تزوجت باريس هيلتون من المصرفي الاستثماري جيمس روتشيلد  في قصر كنسينغتون في لندن، مرتدية فستان زفاف من تصميم Oscar de la Renta مع دانتيل شفاف يذكرنا بفساتين شقيقتها، وفستان كيلي.

 

فستان زفاف ليلي ألين والأميرة صوفيا 

 

فستان زفاف ليلي ألين في يوم زفافها.

تميز فستان زفاف ليلي ألين في نفس العام أيضًا بياقة على شكل V وأكمام من الدانتيل.

الأمير كارل فيليب والأميرة صوفيا من السويد في يوم زفافهما.


كان فستان زفاف الأميرة صوفيا السويدية لعام 2015 من تصميم إيدا سيوستيد يشبه أيضًا ثوب ليلي ألين.

فستان زفاف الأميرة أن والأميرة ماكسيما 

 

زفاف الأميرة آن

أرتدت الأأميرة آن عام 1973  فستان زفاف من تصميم  مورين بيكر من سوزان سمول.

 

الأميرة ماكسيما والأمير الهولندي ويليم ألكسندر يوم زفافهما


وفي عام 2002 تزوجت الأميرة ماكسيما من هولندا من الأمير ويليم ألكسندر في فستان من فالنتينو، بفستانا مماثلا لفستان الأميرة أن.

ملكة بلجيكا ماتيلد يوم زفافها

 

فستان زفاف الملكة ماتيلد  وفستان زفاف مارثا لويز


تضمن فستان الملكة ماتيلد من بلجيكا من حفل زفافها عام 1999 إلى الملك فيليب ياقة عالية، وأكمام طويلة وأزرار كن الأمام.

أميرة النرويج مارثا لويز وآري بهن يوم زفافهما.


وكان فستان الزفاف النرويجي لمارثا لويز من عام 2002 يشبه ثوب الملكة ماتيلد.

فساتين زفاف المشاهير فساتين زفاف متشابعع للمشاهير فستان زفاف الممثلة ريتا هايورث يشبه فستان الأميرة مارجريت فستان زفاف جريس كيلي يشبه فستان زفاف الأخوات هيلتون فستان زفاف ليلي ألين فستان زفاف الأميرة صوفيا

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وائل لطفي

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