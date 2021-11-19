الجمعة 19 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

نظمتها المحافظة.. دورة تدريبية في لغة الإشارة للعاملين بالمراكز التكنولوجية بقنا

اللواء أشرف الداودى
اللواء أشرف الداودى

تابع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، فعاليات الدورة التدريبية التى نظمتها المحافظة بمركز المعلومات بديوان عام المحافظة، وذلك لتدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية علي أساسيات لغة الإشارة لتيسير التعامل مع الصم وضعاف السمع، و رافقه خلال الجولة المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة، و محمود محمد المشرف العام على المراكز التكنولوجية بالمحافظة. 

ومن جانبه أوضح محافظ قنا، أن الدورة تستهدف تأهيل وتدريب موظفي خدمات الشباك الواحد بإدارات خدمة المواطنين والمراكز التكنولوجية على خدمة المترددين، بتلك الإدارات خاصة المواطنين ذوي القدرات الخاصة من الصم وضعاف السمع، وذلك لتسهيل خدمتهم اعمالاً لمبادئ حقوق الإنسان، باعتبارهم أحد فئات المجتمع المستفيدين من الخدمات الحكومية المقدمة والاعتماد على لغة الإشارة كركيزة أساسية فى الهيئات والجهات التي تتعامل مع الجمهور بصورة مباشرة، موجهاً بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين وحسن تقديم الخدمات لهم.

 - "الداودي": إلمام موظفي الإدارات الخدمية بلغة الاشارة أصبح من المتطلبات الضرورية


وأضاف "الداودي"، أن إلمام موظفي الإدارات الخدمية بلغة الاشارة أصبح من المتطلبات الضرورية ، خاصة في ظل التحول إلى منظومة الخدمات التي تعتمد على الشباك الواحد، لافتا إلى أن تواجد موظفين قادرين على تفسير وفهم تلك الفئات يساهم بشكل كبير في الارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية، باعتباره الهدف الرئيسي لكافة مؤسسات الدولة.

يُذكر أن الدورة التدريبية يجرى تنظيمها على مدار 3 اسابيع بمشاركة 10 موظفين من العاملين بالمراكز التكنولوجية بواقع موظف من كل مركز تكنولوجى بإستثناء المركز الكنولوجى بقوص يشارك بعدد 2 موظفين ويحاضر في الدورة  محمد المنشاوى معلم وخبير لغة الإشارة بمديرية التربية والتعليم .

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