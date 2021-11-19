«الجنف».. المعلومات الكاملة عن اعوجاج العمود الفقري

"الجنف"، هو انحناء غير طبيعي في العمود الفقري ، حيث يتضمن الشكل الطبيعي للعمود الفقري للشخص منحنى في الجزء العلوي من الكتف ومنحنى في أسفل الظهر، لذلك إذا كان عمودك الفقري منحنيًا من جانب إلى آخر أو في شكل "S" أو "C" ، فقد تكون مصابًا بالجنف.

- 80 % من حالات الجنف ليس لها سبب محدد

ووفقًا للجمعية الأمريكية لجراحي الأعصاب فإن حوالي 80 % من حالات الجنف ليس لها سبب محدد، غالبًا ما يتم تشخيص الحالة خلال السنوات السبع الأولى من حياة الطفل، وفقا لموقع "health line"



- الأنواع الشائعة من الجنف؟

أكبر فئة من الجنف هي الجنف مجهول السبب، وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى الحالات التي ليس لها سبب محدد، ويتم تقسيم الجنف إلى الفئات التالية:

- الجنف الخلقي: حيث تظهر تشوهات العمود الفقري عند الولادة

-الجنف العصبي: عندما تؤثر تشوهات الأعصاب على عضلات العمود الفقري

يمكن أيضًا تصنيف الجنف على أنه هيكلي أو غير إنشائي، وفي الجنف الهيكلي ، يكون انحناء العمود الفقري ناتجًا عن مرض أو إصابة أو عيب خلقي ، وهو دائم.

- أبرز أعراضه

تختلف الأعراض حسب درجة الجنف، وتشمل الأعراض الشائعة المرتبطة بالجنف ما يلي:

كتف واحدة أعلى من الأخرى.

كتف واحد يبرز أكثر من الآخر.

الوركين متفاوتة.

عمود فقري مستدير .

مشاكل في التنفس بسبب ضيق منطقة في الصدر لتوسيع الرئتين.

ألم في الظهر.

- أسباب الجنف

غالبًا لا يمكن تحديد سبب الجنف، وتشمل الأسباب الشائعة التي قد يحددها الأطباء ما يلي:

- الشلل الدماغي وهو مجموعة من اضطرابات الجهاز العصبي التي تؤثر على الحركة والتعلم والسمع والبصر والتفكير.

- الحثل العضلي ويكون عبارة عن من الاضطرابات الوراثية التي تؤدي إلى ضعف العضلات.

- العيوب الخلقية التي تؤثر على عظام العمود الفقري للرضيع ، مثل السنسنة المشقوقة.

- إصابات العمود الفقري أو التهابات.

- الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من الجنف هم أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة.



- كيف يتم تشخيص الجنف؟



- الفحص البدني للعمود الفقري هو الخطوة الأولى التي يتخذها طبيبك لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بالجنف، لذلك قد يطلب طبيبك أيضًا بعض اختبارات التصوير لإلقاء نظرة فاحصة على عمودك الفقري.

- الاختبار البدني: سيراقب طبيبك ظهرك وأنت تقف بذراعيك على جانبيك، وسيتحقق من انحناء العمود الفقري وما إذا كانت منطقة الكتفين والخصر متناسقة، وبعد ذلك سيطلب منك الانحناء للأمام بحثًا عن أي انحناء في أعلى وأسفل ظهرك.



- التصوير الإشعاعي

تشمل اختبارات التصوير التي قد يطلبها طبيبك للبحث عن الجنف ما يلي:

- الأشعة السينية: خلال هذا الاختبار تُستخدم كميات صغيرة من الإشعاع لتكوين صورة للعمود الفقري.

- فحص التصوير بالرنين المغناطيسي: يستخدم هذا الاختبار موجات الراديو والمغناطيسية للحصول على صورة مفصلة للعظام والأنسجة المحيطة بها.

- التصوير المقطعي المحوسب: خلال هذا الاختبار ، يتم أخذ الأشعة السينية في مجموعة متنوعة من الزوايا للحصول على صورة ثلاثية الأبعاد للجسم.

-فحص العظام: يتم في هذا الاختبار إستخدام محلولًا مشعًا يتم حقنه في الدم ويتركز في مناطق زيادة الدورة الدموية ، مما يبرز تشوهات العمود الفقري .



- ما هي خيارات علاج الجنف؟



يعتمد العلاج على عدة عوامل أبرزها درجة انحناء العمود الفقري، وسيأخذ طبيبك في الاعتبار أيضًا، عمرك، ما إذا كان من المحتمل أن تستمر في النمو، مقدار ونوع الانحناء، نوع الجنف

مقدار تلف الأعصاب.

وتشمل خيارات العلاج إستخدام دعامة للعمود الفقري، أو الجراحة.



- علاج آلام الجنف

تساعد بعض العلاجات في التحكم في ألم الجنف ، على الرغم من أنها لن تساعد في تصحيح الانحناء نفسه، مثل العلاج المائي ، التدليك ، التحفيز الكهربائي، و الأقواس الخلفية، ومن المرجح أن تساعد هذه الطرق في تقليل الألم وعدم الراحة:



1- ممارسة الرياضة

لا يمكن لممارسة الرياضة والتمدد من أجل أعراض ألم الجنف إصلاح المشكلة الأساسية ، ولكنها مهمة للصحة العامة العامة ويمكن أن تساعد في الحفاظ على مرونتك.

2- الدواء

يمكن أن تساعد أدوية الألم في تقليل الألم الناتج عن الجنف، لذلك تحدث إلى طبيبك حول خيارات تقليل الألم والالتهاب.

3- العلاج بتقويم العمود الفقري

العلاج بتقويم العمود الفقري قد يساعد في تخفيف الألم وزيادة المرونة أثناء التعايش مع الجنف.