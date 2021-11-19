اللياقة تنقذ الموقف.. 5 قواعد لفن «إتيكيت» العتاب

يعتبر العتاب هو البوابة الأصدق للتخلص من الأضغان التي تكنها تجاه شخص بعينه، خصوصًا إن كان هذا الشخص من المقربين لديك كالأخ والزوجة أو الصديق، حينها يكون العتاب أو المصارحة ضرورة قصوى، فبالطبع لن ترغب في التخلص من علاقتك بأي منهم أو أن تظل علاقتكم على الهامش.

وهناك عدد عوامل تساعدك على عتاب المقربين منك، نرصدها في السطور التالية حسبما ورد في موقع "Bhg".

1- المصارحة:

يجب أن تعترف بكل ما تضمره بداخلك تجاه الآخر، ولا تترك شيئا من الممكن أن يحدث لك جرحا غائرا لا يلتئم، تحدث عن كل الأشياء التي أدت إلى إيذائك، وأخبر به الطرف الآخر طالما كنت حريصا على علاقتك به.

2- اختيار الوقت المناسب:

إن الوقت المناسب أحد أهم العوامل التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، ففي حالة اختيار الوقت الخطأ تبوء جميع محاولاتك بالفشل، بالعكس فمن الممكن أن تتفاقم المسألة ويزداد الأمر سوءا، وربما لن تستطيع خلق لحظة عتاب أخرى، لذلك فإن اختيار الوقت المناسب هام جدًا.

3- عاتب فى حدود اللياقة:

من حقك التوجه باللوم والعتاب إلى الشخص الآخر، وذكر جميع الأشياء التي دفعتك إلى الغضب، لكن لا تخطئ ولا تكن سليط اللسان، كن ودودًا قدر المستطاع، حتى لا تهين الطرف الآخر وينتهي الأمر في النهاية إلى اللا شيء.

4- اجعل العتاب فعالًا:

يجب الحرص على انتهاء المشكلة الآن وليس بعد ذلك، طالما أنك اخترت الوقت المناسب، وقررت أن تصارح الآخرين بكل ما في قلبك، فلا تجعل هناك مجالا للمماطلة مرة أخرى، وحاول أن تكون جلسة العتاب فعالة وتنهي الخلافات بشكل تام.

5- لا تحول دفة العتاب:

كثيرًا ما تتضمن جلسة العتاب اتهامات للطرف الآخر، ويحاول الآخر الدفاع عن نفسه بكل ما أوتي من قوة، فتتحول الجلسة من عتاب إلى دفاع عن النفس، ولن نصل إلى شىء في النهاية، أنت أخطأت والآخر أخطأ، وهذه جلسة لصفاء النفوس وليست لتصفية الحسابات.