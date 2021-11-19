«الأرثوذكسية» تحيي ذكري ذكري اجتماع مجمع بروما بسبب عيد الغطاس والصوم الكبير

تحيي الكنيسة القبطية، اليوم ، ذكرى اجتماع مجمع بروما بسبب عيد الغطاس والصوم الكبير، و وفقا لكتاب التاريخ الكنسي "السنكسار"، في مثل هذا اليوم اجتمع مجمع مقدس برومية في أيام فكتور بابا رومية وديمتريوس بابا الإسكندرية، وسبب انعقاد هذا المجمع إن المسيحيين كانوا يحتفلون بعيد الغطاس ثم يصومون ابتداء من اليوم الذي يليه ، ويفطرون في اليوم الثاني والعشرين من شهر أمشير، وبعد أيام يصومون أسبوع الآلام ثم يعيدون عيد القيامة المجيد.

- القديس ديمتريوس يضع قواعد حساب الأصوام والأعياد المتنقلة

وتابع كتاب التاريخ الكنسي، ولما قدم القديس ديمتريوس بطريركا على كرسي الإسكندرية ، أنار الله عقله بالنعمة الإلهية ، فقرأ كتب الكنيسة وشرح أكثرها ووضع قواعد حساب الأصوام والأعياد المتنقلة التي نحتفل بها إلى وقتنا الحاضر، وأرسل نسخا منها إلى الأب فكتور بطريرك رومية والأب مكسيموس بطريرك إنطاكية والأب أغابيوس أسقف أورشليم، ولما وصلت هذه الرسالة إلى الأب فكتور قرأها فاستحسنها كثيرا وجمع أربعة عشر عالما من أساقفة كرسيه، وجماعة من علماء القسوس ، فحصوها فاقروها ونشروها في جميع بلادهم وبذلك ترتب الصوم المقدس والفصح المجيد كما هو الآن في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

- كتاب التاريخ الكنسي "السنكسار"

السِّنْكِسارُ هو كلمة يونانية أو "الجامع لأخبار الأنبياء والرسل والشهداء والقديسين المستعمل في كنائس الكرازة المرقسية في أيام وآحاد السنة التوتية" هو كتاب يستخدم في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويحوي أخبار وسير قديسين، مرتبة حسب الشهور المصرية. ويقرأ السنكسار في الكنائس أثناء القداس قبل قراءة الإنجيل كل يوم بعد قراءة فصل الإبركسيس، أي قصص وأعمال وسير الرسل.

وكلمة سنكسار أصلها اليونانى سيناكساريون ومعناها جامع أى جامع السير، و تم ترتيب السنكسار بحسب أيام السنة بحيث كل يوم من ايام السنة يقابله تذكار أو أكثر . لذلك فيتم قراءة السنكسار بشكل يومي في الكنيسة الأرثوذكسية في القداسات لمعرفة سير حياة القديسين والشهداء في الكنسية المسيحية أو المناسبات التي تقابل نفس اليوم.