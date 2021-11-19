الجمعة 19 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

وزيرة الجيش الأمريكى: الجنود الرافضون للقاح سيحرمون من مواصلة الخدمة

وزيرة الجيش الأمريكي
وزيرة الجيش الأمريكي

 حذرت كريستين وورمث، وزيرة الجيش الأمريكي، أفراد الحرس الوطني من أنهم قد يمنعون من مواصلة الخدمة العسكرية إذا ما رفضوا تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.


وأضافت وورمث، في مذكرة أصدرتها في هذا الشأن ونشرت، أنها قررت أن جميع الجنود الرافضين لنظام التطعيم الإجباري، دون أن يقدموا طلبا مبررا لإعفائهم منه، سيتم استبعادهم من الترقيات والمكافآت وإذا ما أصروا على رفض تلقي اللقاح سيحرمون من مواصلة الخدمة".


يأتي هذا التحذير بعد استمرار الأزمة مع الحرس الوطني في ولاية أوكلاهوما، حيث أكد الجنرال توماس مانسينو قائد الحرس أنه لن يتم فرض اللقاح على أعضاء الحرس الوطني بالولاية.


كما كان كيفين ستيت حاكم أوكلاهوما قد طلب من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وقف التطعيم الإجباري لأعضاء الحرس الوطني بالولاية، مشيرا إلى أن نحو 10% من قوات الحرس لم يتلقوا ولا يخططون لتلقي اللقاح.


وكان أوستن قد ذكر في شهر أغسطس الماضي أنه "من أجل الدفاع عن الوطن نحن بحاجة إلى قوات تتمتع بالصحة والاستعداد"، مشيرا إلى أنه قرر فرض اللقاح الإلزامي بعد مشاورات مع خبراء الصحة والقيادات العسكرية وبدعم من الرئيس بايدن، باعتبار ذلك التطعيم ضرورة لحماية القوات والشعب الأمريكي".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

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