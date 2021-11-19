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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 19-11-2021

الدينار الكويتى
الدينار الكويتى

يواصل سعر الدينار الكويتي استقراره في مواجهة الجنيه المصري، اليوم الجمعة 19-11-2021، في الأسواق المحلية المصرية داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية من حيث مستويات الشراء والبيع، ليأتي متوسط سعر الدينار الكويتي، أمام الجنيه المصري على المستويات المعلنة عند مستوى 51.76 جنيه للشراء و52.22 جنيه للبيع.

ووفقًا للتحديث الأخير للعملات وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي في بداية تعاملات البنوك المصرية، اليوم، ليحقق 3.31 دولار أمريكي.

 

ويعرض موقع "الدستور" عبر التقرير التالي أسعار الدينار الكويتي في مواجهة المصري داخل التعاملات المصرفية اليوم والتي جاءت على المستوى الآتي: 

 

سعر الدينار الكويتى في الأسواق المصرية اليوم الجمعة 19-11-2021

 

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 51.76 جنيه للشراء و52.22 جنيه للبيع، وبلغت مستويات شراء وبيع الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي الكويتي أمام الجنيه المصري عند مستوى 49.67 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الدينار الكويتي داخل البنك التجاري الدولي ليصبح سعره 49.37 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع، وجاء سعر الدينار الكويتي في البنك المصرف العربي الدولي أمام الجنيه المصري، ليكون سعره 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع، وحقق سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي المتحد عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

يشار إلى أن الدينار الكويتي هو العملة الرسمية لدولة الكويت يصدرها بنك الكويت المركزي حاليًا، حيث أصدر مجلس النقد الكويتي أول دينار كويتي في الأسواق عام 1960 م خلفاَ للروبية الهندية التي كانت مستخدمة قبله، ثم أصدر بنك الكويت المركزي بعد ذلك ستة إصدارات أخر للعملة آخرها عام 2014 م، وينقسم الدينار الكويتي إلى 1000 فلس ويعتبر صاحب أعلى سعر صرف في العالم الآن وقد تم إصدار أول فئة من فئة العشرين دينار في 9 فبراير عام 1986م.

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