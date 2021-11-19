رئيس الأكاديمية العربية يلتقى وزيرة التعليم العالى الموريتانية لبحث التعاون

التقى الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الدكتورة آمال سيدي ولد الشيخ عبدالله وزيرة التعليم العالى والبحث العلمى الموريتانية لبحث التعاون المشترك.

تناول اللقاء سبل التعاون المشترك بين الاكاديمية ووزارة التعليم الموريتانية فى مجالات تبادل البحوث العلمية وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية وجامعة نواكشوط فى مجالات الطب والذكاء الاصطناعى والإدارة والاقتصاد وغيرها.



وأكدت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمى الموريتانية خلال اللقاء تقديرها لدور الاكاديمية الرائد برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية كأحد أكبر الصروح العلمية العربية المتخصصة فى مجالات التعليم والبحوث والاستشارات.



وأشاد رئيس الأكاديمية بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها وزيرة التعليم العالي الموريتانية في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي الموريتانية تحت قيادة الرئيس محمد ولد شيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.